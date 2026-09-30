Aplazado en Logroño el desahucio previsto para mañana de una familia atendiendo al informe de vulnerabilidad

Edificio de Somosierra 32 de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El desahucio previsto para este jueves, día 1 de octubre, en la calle Somosierra número 32 de Logroño, de una familia -una madre y sus dos hijas menores de edad- ha quedado aplazado, atendiendo a la nueva presentación del informe de vulnerabilidad a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño.

Así lo han explicado este miércoles los portavoces del Sindicato de la Vivienda en La Rioja, Cristina Briongos y Hugo Sabanza. De este modo, la familia podrá permanecer de momento en la vivienda, en la que llevan residiendo desde hace diez años, mientras se les está buscando una alternativa habitacional.

"Estamos intentando negociar una alternativa habitacional y esperamos que en los próximos días se pueda llegar algún tipo de acuerdo de alternativa que no deje a esta familia en la calle", han apuntado Briongos y Sabanza, quienes han desvinculado por completo este aplazamiento de los decretos sobre la vivienda lanzados desde el Gobierno central, que les resultan "muy insuficientes".

Se trataba de la segunda ocasión en la que se ha estado a punto de ejecutar el desahucio, tras el pasado mes de mayo. Entonces, y tras una vista oral en la que el juez no admitió la solicitud de aplazamiento para, al menos poder acabar el curso escolar en el piso, el juzgado mantuvo la fecha prevista para la ejecución, que no se llegó a realizar al no presentarse los efectivos necesarios para ello.

Ahora, se había programado una nueva ocasión para llevar adelante el desahucio, que se ha logrado aplazar "no por la actuación de ninguna institución", en referencia al Gobierno de La Rioja, tras señalar ayer mismo el presidente regional Gonzalo Capellán que se estaba trabajando para solucionar este caso.

"Lejos de colgarse medallitas -han dicho los portavoces del Sindicato- el Gobierno de La Rioja lo que debería haber hecho es dar una alternativa habitacional antes de los cuatro meses del lanzamiento, donde ya se había prometido una vivienda, donde ya había derecho a una vivienda de protección oficial que nunca llegaba".

Un caso "peculiar" al tratarse de una inquilina "que está al día de los pagos", con la que el casero "no ha querido negociar", por lo que sospechan que el propietario quiere convertir la vivienda en un piso de uso turístico "porque lo único que ha hecho ha sido reclamar el piso, ni negociar nuevo contrato ni querer aceptar subidas".

Así, han explicado que el aplazamiento de esta fecha del 1 de octubre para ejecutar el desahucio se ha podido lograr "por el informe de vulnerabilidad con el que hemos vuelto a insistir, que hemos vuelto a presentar, y a partir de ahí se están evaluando alternativas de nuevo".

De este modo, han apuntado que "se trata de un recurso burocrático, estamos en ello, presionando también con el acompañamiento de servicios sociales y la alternativa habitacional llegará por ahí".

"Estamos ahora mismo todavía en el proceso burocrático, estamos negociando y no nos han dado un plazo", han dicho en referencia al momento en el que la familia deberá dejar la vivienda, reseñando que "esperemos que no haya que llegar otra vez a otro plazo límite otra vez con las maletas en la puerta".

A raíz de toda esta situación, y unida además al caso de Maricarmen Abascal, la octogenaria desahuciada en Madrid que ha dado origen a todas las protestas en marcha, han querido insistir en que "es muy importante salir a la calle en estos momentos, hacer eco de todo lo que está pasando también a nivel estatal, y que es importante organizarse para que esto ocurra".

Por ello, esta misma tarde, a las 19 horas, en el Parque Gallarza, van a celebrar una asamblea abierta del Sindicato de la Vivienda de La Rioja y mañana, a partir de las 20 horas, han convocado una manifestación que partirá de la antigua estación de autobuses y que prevé protestar ante el Gobierno riojano, la Delegación del Gobierno en La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.