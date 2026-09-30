ARAG-ASAJA, SAR y SpectralGeo desarrollan CERES 2.0, un paso más para anticipar enfermedades del cereal en La Rioja

Presentación del proyecto CERES 2.0 - ARAG-ASAJA

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las enfermedades fúngicas del cereal pueden provocar importantes pérdidas tanto de producción como de calidad. Ante este escenario y en un contexto marcado por unas condiciones climáticas cada vez más variables y una creciente exigencia normativa, el proyecto CERES 2.0 nace para mejorar la gestión de la sanidad vegetal de los cultivos de trigo y cebada en La Rioja.

El proyecto, desarrollado por ARAG-ASAJA, Servicios Agrarios Riojanos (SAR) y la empresa SpectralGeo, impulsa una red inteligente de vigilancia fitosanitaria basada en inteligencia artificial, que combina la monitorización continua de parcelas, la recogida sistemática de datos en campo, información meteorológica y ambiental, información espectral e históricos de cultivo.

Esta información irá destinada a la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja lo que le permitirá generar modelos predictivos capaces de detectar situaciones de riesgo y anticipar la aparición y evolución de las principales enfermedades del cereal.

CERES 2.0 tiene como objetivo facilitar una toma de decisiones más precisa y eficiente, ayudando a los agricultores a determinar cuándo existe realmente un riesgo y cuál es el momento adecuado para actuar.

MÁS DE 222 HECTÁREAS MONITORIZADAS EN LA RIOJA ALTA.

La red de vigilancia desarrollada en el marco del proyecto cuenta actualmente con más de 222 hectáreas monitorizadas, distribuidas en parcelas de 15 municipios de La Rioja Alta, lo que permite disponer de información continua y representativa del territorio.

Técnicos especializados de SAR realizan visitas periódicas a parcelas representativas y recopilan datos georreferenciados sobre el estado de los cultivos, la incidencia de enfermedades y las condiciones climáticas. Esta información se integra posteriormente con datos meteorológicos, ambientales, espectrales e históricos de cultivo.

A partir de toda esta información, los modelos de inteligencia artificial analizan los diferentes parámetros para detectar riesgos, predecir la evolución de las enfermedades y generar alertas tempranas.

CERES 2.0 centra su seguimiento en las principales patologías que afectan a los cultivos incluidos en el proyecto. En el caso del trigo, la red vigila la incidencia de septoria, roya y oídio, mientras que en cebada se monitorizan rincosporiosis, helmintosporiosis y ramulariosis.

El conocimiento anticipado de estas enfermedades pretende mejorar la eficacia de las actuaciones fitosanitarias y evitar aplicaciones innecesarias. De esta manera, el proyecto busca contribuir a una utilización más eficiente de los recursos y a una reducción de los costes de las explotaciones cerealistas.

CERES 2.0 está desarrollado en el marco de las ayudas de cooperación para el medio ambiente del PEPAC 2023-2027, financiado por el Gobierno de La Rioja, Ministerio de Agricultura y Unión Europea.