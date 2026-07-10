Arraiz destaca el "compromiso" del Gobierno central con la dependencia y afea al PP "hipocresía" e "incoherencia"

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha destacado este viernes el "compromiso" del Gobierno central con la financiación de las Leyes de Dependencia y Discapacidad, mientras que ha afeado al Partido Popular y al Gobierno riojano su "hipocresía" e "incoherencia" en este ámbito.

Unas declaraciones que Arraiz ha hecho esta mañana en rueda de prensa después de que ayer se aprobara en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados la ampliación por ley al 50% de la financiación estatal a la dependencia, un acuerdo al que votaron en contra tanto los 'populares' como VOX.

Voto contrario, que, como ha dicho la delegada, "es inexplicable" en el caso del PP, "porque llevan años exigiendo por activa y por pasiva en público y en privado, y ahora vota en contra" a una modificación legal que, según sus datos, afectaría "en La Rioja a 9.668 personas con prestaciones reconocidas".

Ha recordado, incluso, que en el Parlamento riojano "se presentó una PNL hace alrededor de un año en la que se instaba al Gobierno de España a que asumiera la legislación vigente y transfiriera la financiación correspondiente".

En palabras de la delegada, "el Gobierno de España ha reforzado como nunca la financiación del sistema de dependencia", aportando como ejemplo "datos oficiales del IMSERSO, que apuntan que el Estado financió en el año 2023 casi el 41% del gasto certificado de dependencia en nuestra comunidad".

De este modo, ha proseguido, "eso convirtió en 2023 a La Rioja en la comunidad mejor financiada, cuando en ejercicios anteriores y con Gobiernos anteriores, apenas se superaba el 15 o el 16% de la aportación de esto". Porcentajes que, en términos absolutos, significarían que "se ha pasado de percibir 15,48 millones de euros en el año 2021 a 37,45 en el ejercicio 2023".

"Es decir -ha asegurado la delegada de Gobierno en La Rioja-, los Ejecutivos de Pedro Sánchez son los que han mejorado sustancialmente la financiación de la dependencia y esa supuesta obligación del Estado a financiar al menos el 50%".

Y ha aclarado, en este sentido que "digo lo de supuesta porque por parte del Partido Popular, y incluso la PNL que presentaron aquí en el Parlamento de La Rioja, se instaba en el cumplimiento de este 50% de aportación estatal en cumplimiento de la ley".

Eso, ha subrayado como crítica, "cuando la ley, tal como está ahora no dice esto, solo señala que las autonomías deben hacerse cargo de la mayor parte del gasto en esta materia sobre la que tienen plenas competencias".

Frente a ello, ha defendido que "ahora que el Ejecutivo nacional, para cumplir un compromiso que hubo entre los partidos de Gobierno, quiere modificar esa ley para garantizar la financiación al 50%, el Partido Popular vota en contra inexplicablemente".

"EL PP DEBE EXPLICAR".

Por eso, ha manifestado Beatriz Arraiz que "debe explicar el Partido Popular a los riojanos y riojanas el porqué esta postura, por qué les han estado engañando todos estos años y por qué ya de paso no explican la razó de que, con los Gobiernos de Mariano Rajoy, se recortó la aportación a la dependencia significativa".

"Es realmente lamentable, muestra clarísimamente una posición muy hipócrita por parte del Partido Popular y del Gobierno de La Rioja que tendrá que explicar su postura ante esta materia y explicar por qué han estado exigiendo algo que ahora no están dispuestos a aprobar", ha lamentado.

Ha contrapuesto que "el Gobierno de España, sin embargo, ha demostrado su compromiso con el Estado del Bienestar, aumentando la financiación de la dependencia, reforzando los recursos que reciben las comunidades y proporcionando a La Rioja también las mayores entregas a cuenta de su historia para sostener servicios públicos esenciales entre ellos las personas dependientes".

Y mientras, "el Gobierno de la Rioja lo único que hace es anunciar bajadas impositivas a las rentas más altas y solicitar siempre al Estado mayores aportaciones". Actitudes, ha recalcado la delegada del Gobierno, ante las que ha asegurado que "la dependencia no debería utilizarse nunca como elemento de confrontación política".

Así, ha calificado de "incoherencia" la actitud 'popular', porque "quien defiende a las personas dependientes debe hacerlo todos los días y también en las votaciones en el Congreso de los Diputados, cuando no se coincide en el mensaje y en el voto hay una incoherencia evidente".

Ante ello, "el Gobierno de España va a seguir trabajando para fortalecer el sistema de dependencia, apoyar a las familias, garantizar que ninguna persona que necesite cuidados va a quedar atrás, ése es el compromiso", que ha confiado en que se ratificará en el Congreso "porque el resto de partidos políticos ha votado a favor".

"Que un partido como el Partido Popular, que gobierna en tantas comunidades autónomas en este país, que ha exigido al Gobierno estatal este compromiso de financiación, y ahora vote en contra, pone de manifiesto que van a votar en contra de cualquier cosa, beneficie o no a los riojanos y al resto de españoles porque el objetivo está claro, es tocar al Gobierno central como sea, es lamentable", ha finalizado Arraiz.