La Asamblea Regional de Izquierda Unida La Rioja reelige Diego Mendiola como coordinador con más de 90% de los apoyos - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de La Rioja ha celebrado este sábado su Asamblea Regional, en la que se ha reelegido a Diego Mendiola como coordinador general con más del 90% de apoyo. Una nueva etapa al frente de la coalición "con el objetivo de seguir construyendo una alternativa de clase frente al avance de las derechas y el retroceso de derechos".

La Asamblea, marcada "por una amplia participación militante y un clima de unidad" como señalan desde la propia organización, se ha constituido como "un espacio de debate, evaluación y proyección política que ha servido para reforzar a la organización tanto en lo interno como en su papel en la lucha social y política en la comunidad".

En su intervención tras ser reelegido, Mendiola ha agradecido la confianza de la militancia y ha subrayado que su candidatura representa "la pluralidad, la calidad y el compromiso político y humano de la organización".

Igualmente, ha llamado a "seguir construyendo colectivamente una IU fuerte, arraigada en el territorio y con capacidad de disputar hegemonía desde la izquierda transformadora".

La Asamblea ha contado además con la participación del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien ha querido estar presente "en un momento político clave".

En su intervención, Maíllo ha señalado que, ante la situación climática que vivimos, con temporales y fenómenos extremos cada vez más frecuentes, es más urgente que nunca combatir los mensajes negacionistas y defender los servicios públicos frente a los recortes de las derechas.

Además, ha hecho un llamamiento directo a la juventud riojana y del conjunto del Estado a implicarse en la lucha política y a "no ceder terreno al odio ni a quienes promueven la resignación, la indiferencia y el negacionismo".

TRABAJO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS.

Durante la Asamblea se ha realizado un repaso colectivo del trabajo desarrollado en los últimos años, reivindicando el papel de la organización "en la defensa de los servicios públicos, los derechos laborales y la justicia social, en un contexto de creciente ofensiva neoliberal y reaccionaria".

Desde esa mirada al pasado, Izquierda Unida ha proyectado su acción hacia el futuro: "más movilización, más organización popular, más lucha de clases y más confrontación política y cultural contra quienes pretenden arrebatarnos lo que es de todos y todas", reafirmando que su acción política "se construye desde la lucha en las calles y en las instituciones".

"Solo combinando presión social, trabajo institucional transformador y movilización sostenida es posible avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y democrática", se ha apuntado en la asamblea, que ha tenido uno de sus ejes centrales en el compromiso antifascista de la organización.

En un momento en que la extrema derecha intenta normalizar sus discursos de odio y condicionar las políticas públicas también en La Rioja, IU ha aprobado una resolución política en la que declara el antifascismo como "principio ideológico y línea política central".

"La historia de la izquierda transformadora nos enseña que el fascismo no se debate, se combate. No hay justicia social sin democracia, ni democracia con odio", recoge el texto aprobado.

Así, se llama "a establecer un cordón sanitario antifascista y a reforzar la acción política, social y cultural frente al neofascismo en todos los espacios: instituciones, centros de trabajo, calles, redes y barrios".

IU La Rioja impulsará "un plan de acción antifascista sostenido, que refuerce la coordinación con sindicatos de clase, movimientos sociales, colectivos feministas, antirracistas y LGTBIQA+, así como con iniciativas institucionales para frenar los discursos de odio y proteger a los colectivos más vulnerables".

La Asamblea también ha dejado claro que "la lucha de clases está más viva que nunca". Se ha respaldado de forma contundente la lucha de las trabajadoras del sector de la dependencia, uno de los más precarizados de la comunidad, con salarios bajos, condiciones duras y convenios bloqueados durante años.

"Cuando las trabajadoras del cuidado están en lucha, nosotras también lo estamos. Porque sin derechos laborales no hay cuidados dignos y porque este sistema se sostiene sobre la explotación de quienes cuidan", se ha denunciado desde la tribuna de IU.

Además, la Asamblea ha aprobado "resoluciones de fuerte contenido internacionalista y antiimperialista, destacando su apoyo al pueblo palestino ante el genocidio en Gaza y exigiendo un alto el fuego inmediato y el fin del asedio".

IU ha condenado la llamada "Junta de paz" de Trump y Netanyahu, y ha expresado su respaldo al derecho del pueblo palestino a resistir y vivir en libertad.

En la misma línea, se ha ratificado la oposición de IU a la OTAN y al aumento del gasto militar. "La paz es condición de la justicia social. Las guerras nunca son de los pueblos", afirma la organización, reivindicando el legado del referéndum anti-OTAN de 1986 como una referencia plenamente vigente.

También se ha expresado la solidaridad con los pueblos de Cuba y Venezuela, frente a las agresiones del imperialismo estadounidense. La Asamblea ha exigido la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, y ha condenado el bloqueo criminal contra el pueblo cubano.

Se ha remarcado el compromiso de IU c"on la soberanía, la autodeterminación y los procesos emancipadores de América Latina frente a la barbarie imperial".

Con esta Asamblea, resumen desde IU La Rioja, la formación "sale más fuerte, más organizada y más consciente de su papel como herramienta de lucha de la clase trabajadora, con una dirección renovada, una militancia movilizada y una hoja de ruta clara: construir poder popular, defender lo público, combatir el fascismo y levantar una alternativa de clase, feminista, ecologista e internacionalista para La Rioja".