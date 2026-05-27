Avenida de Burgos mejora el tránsito peatonal y amplía espacios verdes alrededor de 45 nuevas viviendas

La portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La logroñesa Avenida de Burgos, en concreto, a la altura de los números 72-82, ha mejorado el tránsito peatonal y ha ampliado espacios verdes tras la construcción, privada, de 45 nuevas viviendas.

La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha informado en rueda de prensa de los asuntos aprobados en la Junta Local, entre los que se ha incluído la recepción del proyecto de urbanización de la Fase 2 de Avenida de Burgos 72-82.

Sanz ha indicado que se trata de la urbanización de una zona donde se han construído, mediante la iniciativa privada, 45 viviendas "que serán entregadas en breve a sus propietarios".

Es algo, ha dicho, que "ha servido también", y es lo que se ha aprobado hoy en la Junta de Gobierno Local, para "recepcionar un nuevo espacio público".

De esta forma, ha dicho, "ha contribuido a mejorar ese espacio, haciendo que ese conjunto en Avenida Burgos ya esté finalizado".

HASTA 95 SUBVENCIONES

La junta de hoy también ha dado luz verde a las ayudas de accesibilidad universal, que sirven "para impulsar las mejoras en las viviendas y elementos comunes de los edificios".

En total, se han concedido 95 subvenciones por un valor total de 119.471 euros "para no solamente personas con discapacidad sino, también, dependientes o mayores de edad que necesiten adaptar ciertos aspectos de su vivienda, como por ejemplo los baños".