Bomberos y Policía Local actúan ante el desprendimiento parcial de la fachada de un edificio en la calle Sagasta

Bomberos y Policía Local intervienen ante el desprendimiento parcial de una fachada de un edificio de la calle Sagasta - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha informado este sábado de que los equipos de emergencias de Policía Local y Bomberos de Logroño, además de técnicos municipales de Arquitectura, Servicios Sociales y Medio Ambiente han intervenido esta tarde debido al desprendimiento de parte de la fachada, correspondiente a un tabique de un baño, de un edificio situado en la calle Sagasta, número 19.

Una vez recibida la llamada del desprendimiento, se han movilizado los servicios de emergencias del Ayuntamiento que han acudido al lugar del suceso.

Tras una primera valoración de los técnicos, se ha dado aviso al aparejador municipal de guardia y, de manera preventiva, se ha acordado el desalojo completo del edificio por seguridad, ante un posible riesgo de nuevos colapsos.

Realizada la inspección, los técnicos han determinado que el inmueble -al tratarse de un edificio ocupado- no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad, como consecuencia del hundimiento de la zona del baño y la caída de restos al solar colindante, por lo que se ha establecido el cierre del edificio y un desalojo preventivo de duración indeterminada.

El Servicio de Urgencias Sociales (SUS) ha intervenido para realizar el realojo de las personas afectadas que ocupaban el edificio. En concreto, se han realojado seis personas y cinco animales, dado que el resto de los vecinos contaba con una alternativa habitacional propia.

Las mascotas, cuatro perros y tres gatos, han sido trasladadas al Centro de Acogida de Animales y permanecerán allí hasta que los vecinos puedan regresar a sus viviendas.

Asimismo, se ha permitido a los afectados acceder de forma ordenada al interior del edificio para la recogida de pertenencias personales.

El Servicio de Bomberos ha asegurado el edificio de forma provisional mediante apuntalamiento, con el fin de evitar nuevos desprendimientos hasta la adopción de soluciones definitivas.

Se ha establecido vigilancia del inmueble por parte de Policía Local, como medida de seguridad. El lunes se llevará a cabo una valoración por parte de los técnicos municipales.