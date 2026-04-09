Capellán avanza un paquete de medidas frente a la guerra en Irán e insiste en ver "insuficientes" las estatales

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, en la bancada 'popular' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha avanzado en el pleno del Parlamento de La Rioja que pondrá en marcha un paquete de medidas frente a la guerra en Irán que "complementen" las del Gobierno central, que ha insistido en ver "insuficientes".

Capellán, en respuesta a una pregunta del portavoz socialista, Javier García, que ha querido saber si desde el Gobierno riojano se van a completar las medidas anunciadas por Pedro Sánchez para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán ha puesto el acento en que es "responsabilidad" del Gobierno central poner en marcha medidas.

Ante esto, el socialista le ha recriminado que "La Rioja no puede ser ajena a lo que pasa alrededor", en un momento en el que ya ha pasado más de un mes de la invasión en Irán, "en contra del derecho internacional" iniciada por "dos señores caprichosos" que tiene "consecuencias" que, "también, sufren las familias riojanas".

El presidente riojano, que ha preferido esperar a la siguiente pregunta para concretar medidas, ha empezado considerando necesario "enmarcar muy bien" lo que está sucediendo, que es, ha dicho "un conflicto internacional con consecuencias globales".

"Una guerra contra todo derecho internacional que Israel y Estados Unidos han desatado generando masacres humanas" así como "unas consecuencias que estamos pagando todos los ciudadanos".

Dicho eso, ha señalado que "la principal consecuencia económica es un incremento en los costes de la energía, de los hidrocarburos, que, en cadena, van afectando a todos los elementos de la economía y al ciudadano que los paga".

Ha subrayado que la "principal" competencia para hacer frente a esta situación la tiene el Gobierno de España y ha considerado que las medidas anunciadas por éste son "insuficientes y decepcionantes", haciéndose eco de las críticas de la Federación de Empresarios de La Rioja; la Asociación Estatal de Estaciones de Servicio; y la Confederación Nacional de Transporte Terrestre.

El Gobierno riojano, ha avanzado, "claro que va a tomar medidas"; pero, ha añadido, "medidas rigurosas, efectivas y que complementen" las estatales que, ha vuelto a señalar, como "ayer dijo una economista de La Rioja, son muy deficientes y muy decepcionantes".

García, en su siguiente pregunta (en la misma línea) ha lamentado la falta de "consenso" de Capellán, al no reunirse con los grupos parlamentarios para acordar las medidas que se pongan en marcha ni escuchar las propuestas socialistas.

Capellán, que ha lamentado la falta de escucha del socialista, ha relatado cómo, desde el Gobierno riojano, no se ha querido "correr con medidas simplistas" antes de analizar las estatales.

El presidente no ha olvidado que La Rioja es la comunidad que "más aporta" en gas y con los dieciocho millones de euros que adeuda el Gobierno central al riojano por esto, ha clamado, se podrían poner en marcha muchas iniciativas.

"Si yo fuera uno de los socios independentistas del señor Sánchez seguro que estaría diciendo que el Gobierno de España nos roba", ha afirmado ante esto.

Con respecto al paquete de medidas que se va a poner en marcha en La Rioja, y que se presentará "pronto", incluirá "medidas para todo el sector agroganadero por la situación que está padeciendo" con el encarecimiento de "fertilizantes y combustible".

Ha recordado cómo el Gobierno de España no incluyó en las ayudas el gasoil profesional, ha tenido que rectificar "y hay catorce medidas que están analizando" y que "vamos a ver", ha dicho, cómo se cambian.

Ha sumado "otro paquete de medidas" por parte de la consejera de Economía, Belinda León, "después de muchas reuniones con la Federación de Empresarios" en las que se ha visto que hay sectores que "no se han tenido en cuenta" en las medidas estatales, "como el de la construcción".

En este punto, ha afirmado que es "mentira" que el Gobierno de La Rioja no haya tomado medidas, frente a otras comunidades que sí (como le ha reprochado el socialista).

"Mire, los paquetes que han tomado otros Gobiernos del PP los he visto. Si quiere hago yo lo mismo. Las meto y le pongo un lacito", ha dicho afirmando que se trata de medidas que ya se están tomando en La Rioja.

Medidas como "poner en los colegios calderas y medidas de eficiencia energética para el ahorro". "Las pongo y digo que es una medida anticrisis", ha clamado indicado que él no cae "en esas falacias para aparentar".

Por último, ha anunciado que en la próxima presentación de los presupuestos (para 2027), en la Ley de Acompañamiento, se incluirá una medida de ahorro fiscal "en la cual se protegerá a todos los hogares riojanos con rebajas en el coste energético de los hogares, tanto de gas como de luz, para que si persiste la guerra puedan tener una ayuda y una protección".