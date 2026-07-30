CCOO exige al Gobierno regional que blinde la inyección de 25 millones en Dependencia

LOGROÑO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de La Rioja (FSS-CCOO) ha exigido al Gobierno regional que blinde la inyección de 25 millones en dependencia.

En nota de prensa, ha indicado que La Rioja recibirá 24,8 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 -8,27 millones en 2026 y 16,54 millones en 2027- del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD).

Para CC.OO es "intolerable que, ante una inyección que elevará la financiación estatal en La Rioja por encima de los 35 millones de euros en 2027 y que prevé incrementos drásticos por persona dependiente (+128 por ciento para Grado III, +100 por ciento para Grado II y +18 por ciento para Grado I), el Ejecutivo del PP mantenga una actitud pasiva y no tutele el destino de estos fondos".

Para el sindicado, "es inaceptable que el PP reniegue de lo que pide cuando por fin se recibe".

A su juicio, "el verdadero problema radica en que el Gobierno de La Rioja no está ejerciendo ningún tipo de control ni presión sobre las empresas concesionarias para asegurar que este dinero se traduzca en una mejora real de las condiciones laborales y del servicio".

Así, ha dicho, aunque el desglose de los datos apunta a un potencial de creación de unos 840 nuevos empleos y a una reducción en los plazos de resolución a un máximo de seis meses, "esto no ocurrirá de forma automática si el PP sigue mirando hacia otro lado".

CCOO exige al Gobierno regional que obligue a las patronales a aplicar estas mejoras de forma directa en el empleo, el aumento de las horas de ayuda a domicilio y el refuerzo de plazas residenciales y centros de día.

"Este dinero público debe servir para potenciar la autonomía personal, dignificar las condiciones laborales de un sector severamente precarizado y mejorar los cuidados de los riojanos y riojanas, no para engrosar las cuentas de resultados de las empresas privadas", ha dicho.