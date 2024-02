CCOO pide la retirada de la resolución de residencias: "Si no hay penalizaciones, ¿para qué van a buscar profesionales?"

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO La Rioja ha salido a la calle para exigir la retirada de la resolución que exime a empresas de centros de día y residencias de mayores de penalizaciones por falta de personal. Una resolución que consideran "injusta" y por la que piden al Gobierno que se siente a negociar "para buscar de una vez soluciones reales" porque de esta manera: "Si no hay penalización, las empresas ¿para qué van buscar profesionales?".

CCOO La Rioja se ha concentrado este martes a las 12,00 horas frente a la Consejería de Servicios Sociales de La Rioja, en la calle Villamediana de Logroño. Tras una pancarta en la que se podía leer 'Cuidemos a nuestros mayores. No a la Resolución', los asistentes han proliferado gritos como: "Dependencia y dignidad, no se pueden separar", "A este paso, no os cuida ni el tato", '"Los pañales no se cambian solos" o "Ana Zuazo, este no era el trato".

Durante la concentración, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO La Rioja, Carmen Martínez Román, ha pedido de nuevo la retirada de la resolución porque desde el sindicato "no la podemos aceptar".

Como ha indicado, "hasta el propio Gobierno ha reconocido en la propia resolución que hay falta de personal en estos centros y es difícil encontrarlo".

Martínez Román ha recordado también la reunión mantenida con la directora de Dependencia, Ana Zuazo, la subdirectora de Servicios Sociales, Marta Gómez y el viceconsejero, José Antonio Oteo, en la que "propusimos un convenio colectivo a tres bandas para mejorar las condiciones laborales y así atraer a los profesionales a este sector". Pero ahora, indica, "si no hay penalización, ¿para qué buscar profesionales?".

"FALTA DE PERSONAL CONSTANTE"

"Esa es la única realidad que vamos a vivir a partir de ahora en las residencias", ha lamentado la portavoz.

"Una falta de personal constante" y por lo que "se tendrán que doblar turnos, aumentarán las cargas físicas y mentales de los trabajadores y no se podrán dar los cuidados a nuestros mayores".

"Y mientras, tranquilamente, las empresas seguirán beneficiándose del negocio", ha ironizado.

Por todo ello, desde el sindicato aseguran que "no entendemos cómo dicen que se van a aumentar las inspecciones mensualmente pero a la vez eliminan las penalizaciones".

"Tampoco es entendible que el aumento de gasto lo sufra la sanidad pública", ante ello, la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, "dijo que la falta de gerocultores se apuntalará desde el Servicio Riojano de Salud, algo que es inviable y además ella lo sabe".

Aún así, prosigue, "y la falta de profesionales de las demás categorías como cocineros, fisioterapeutas, personal de limpieza... esto ¿cómo se subsana?".

Desde CCOO insisten que "la resolución no es una solución" e insta al Gobierno a "sentarse de una vez a negociar un convenio regional donde realmente se recojan las mejoras del sector" como ha ocurrido en otras ccaa como Baleares o Valencia en donde el propio Gobierno "reunió a la patronal y a la parte social y se negoció un convenio para mejorar las condiciones laborales y salariales, que ese es el gran problema que tenemos en el sector".

"Aquí no hay profesionales que quieran trabajar en estas condiciones y con estos salarios tan bajos", ha finalizado.

Finalmente, indica, "si la Consejería no se sienta a negociar, seguiremos tomando medidas y seguiremos saliendo a la calle, lo que haga falta".