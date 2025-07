CCOO ve que la modificación de currículos de ESO y Bachiller "cronifica la religión y favorece a la concertadas"

LOGROÑO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO critica "la modificación de los currículos de ESO y Bachillerato, considerando que esta modificación está hecha a la carta para favorecer a la enseñanza privada concertada. El desregularizar la evaluación y está política de autonomía de los centros, persigue aumentar la diferencia entre los mismo y, por ende, las desigualdades entre el alumnado que acudirá a uno u otro centro educativo".

Desde el punto de vista del sindicato, "es necesario el mantener una normativa marco en la evaluación, que marque la misma línea en todos los centros educativos de la región".

Respecto a potenciar "cultura del esfuerzo", que defiende esta Consejería, desde Comisiones Obreras "defendemos que se han de reforzar los apoyos educativos, los medios y recursos necesarios para que todo el alumnado pueda conseguir una educación de calidad".

"No todo el estudiantado dispone de los mismos medios económicos, sociales, de refuerzo... para alcanzar el mismo nivel educativo, la 'cultura del esfuerzo' no es igual para todas las personas, es la Administración quien ha de asegurar esta igualdad de medios y recursos para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades".

Así, prosiguen, "ni qué decir tiene que hay familias que no tienen ni espacios de estudio en sus casas, ni medios informáticos, ni posibilidad de enviar a sus hijos e hijas a clases extraescolares, ni posibilidad de brindar una alimentación digna u hogares con electricidad u otros servicios básicos".

Además, "se está restando horas lectivas a las asignaturas que forman a una ciudadanía crítica, como es el caso de Filosofía o Geografía e Historia, a la par que eliminan el Servicio Comunitario, que involucra al alumnado en la realidad de la sociedad. Desde el sindicato reclamamos la desaparición de la asignatura de Religión y exigimos más Educación en Valores Cívicos".

También "se cambian los plazos de reclamaciones a las evaluaciones, haciendo este trámite más burocrático y farragoso. Finalmente, apuntar que no hay ningún proyecto serio sobre cómo conseguir que la enseñanza realice su función de ascensor social, promoción del estudiantado o diferentes modos de estudio, si no que, exclusivamente se centra, esta modificación, en el valor academicista de la enseñanza. No aporta ninguna novedad, ni afronta los problemas reales y reitera el modelo fracasado de la repetición".

Comisiones Obreras "no avala esta modificación, aprobada en el Consejo de Gobierno, de los currículos de la ESO y Bachillerato".