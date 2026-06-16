El ciberespacio copa ya uno de cada cinco delitos que se cometen

El jefe de la Jefatura de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Guardia Civil, Santiago Martín - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El general de división, jefe de la Jefatura de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Guardia Civil, Santiago Martín, ha informado hoy de que, actualmente, uno de cada cinco delitos ya se produce en el ciberespacio.

Martín ha participado, en la mañana de hoy, en el curso de la Guardia Civil en la Universidad de La Rioja 'Innovación y transformación digital cibersegura'.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha relatado cómo, en los últimos diez años, ha crecido exponencialmente el número de delitos en el ciberespacio.

Es, ha relatado, una consecuencia "lógica" dado que cada vez realizamos más operaciones en Internet y "los delincuentes se incorporan a cometer sus delitos en este nuevo mundo".

Los mayores delitos que se producen, ha concretado, son fraudes y estafas informáticas que, muchas veces, son en pequeñas cantidades, pero son en cantidades mayores.

Y es que, ha relatado, "la inteligencia artificial está permitiendo que no haya que tener grandes conocimientos informáticos por parte de los delincuentes para cometerlas".

Por eso, la joranda de hoy es "una manera de la Guardia Civil de cumplir" su "misión de prevención" y de "formar y concienciar a la sociedad de que estos riesgos están y hay que estar prevenidos".

Por otro lado, Martín se ha referido al nuevo grado que incorporará, el próximo curso, la Universidad de La Rioja, de Tecnología del Lenguaje, que ha despertado interés en la Guardia Civil por la necesidad de profesionales formados en esta materia.

"Los estudiantes tienen que ser conscientes de que el mundo laboral está cambiando y toda esta incorporación de nuevas tecnologías también van a demandar nuevos profesionales", ha dicho.

Este grado, ha relatado, va a dar "soberanía" porque actualmente las inteligencias artificiales, mayoritariamente, utilizan el inglés; y este grado va a permitir un lenguaje de programación directamente ya en castellano, lo que supondrá "una autonomía muy importante".

En la mañana de hoy también ha participado el presidente de IBM, Horacio Morell, quien ha visto que, en la inteligencia artificial, "hemos pasado la etapa de la experimentación, y del piloto, y ahora toca meterlo en el corazón de nuestras empresas".

CURSO INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SEGURA

En su nueva edición, el curso adquiere el formato de microcredencial, lo que supone obtener una certificación académica y, además, se destina la recaudación a Proyecto Hombre La Rioja, tal y como ha destacado la vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria de la UR, Cristina Flores.

El objetivo general es capacitar a diferentes sectores de la ciudadanía para diseñar, impulsar y evaluar iniciativas de innovación y transformación digital -integrando la gestión del cambio, la ciberseguridad, el análisis de datos, las tecnologías emergentes y el respeto a los derechos fundamentales.