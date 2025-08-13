Controlados los incendios de Mansilla y Gimileo que han afectado a unas 50 hectáreas

La caída de un rayo provoca diferentes focos de incendio entre Mansilla, Collado Grande y Munilla (La Rioja) - BOMBEROS FORESTALES DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios que se produjeron ayer por la tarde en Mansilla y Gimileo están controlados, según ha informado el Gobierno riojano, a las 08,00 horas. Han señalado que han afectado a una superficie de unas 50 hectáreas.

No obstante, en ambos trabajan varias dotaciones para evitar que se puedan reproducir los focos.

En el caso del incendio de Mansilla, con entre 40 y 50 hectáreas afectadas, se ha trabajado durante toda la noche y se dio por controlado alrededor de las doce.

En estos momentos se encuentran en labores de control 3 agentes forestales, 2 retenes y la brigada transportada con el helicóptero en labores de vigilancia y remate.

En Gimileo, el fuego ha afectado a 8 hectáreas. Hay dotaciones en labores de vigilancia y remate.

El suceso obligó a cortar el tránsito ferroviario que ya ha podido ser reactivado.