Coronavirus.- Alternativa Universitaria pide a la UR menos peso de finales en la nota y devolver parte de los créditos

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Reducir el peso de los exámenes finales en las notas, de manera que no supongan un obstáculo para aprobar una asignatura, y devolver la parte proporcional de los créditos en lo que no se han desarrollado clases presenciales son algunas de las peticiones que han realizado a la Universidad de La Rioja desde la asociación estudiantil Alternativa Universitaria.

Como dicen en una nota, "la pandemia del COVID-19 ha causado una gran modificación en nuestras vidas, también en nuestro aspecto formativo" y señlan que "entre los estudiantes de la Universidad de La Rioja se ha generado un gran descontento con la escasa información proporcionada por parte de esta con respecto a cómo se iba a continuar con el curso".

"La universidad no ha facilitado el trabajo al alumnado. Se están mandando una gran cantidad de trabajos sin saber cómo va a ser la evaluación ni cómo se van a realizar los exámenes. La docencia ha

pasado a ser vía online, lo que aumenta la brecha digital y las desigualdades entre los estudiantes", añaden.

Así, "programas que no soportan a tantas personas, fallos de conexión o falta de medios para seguir las clases son algunos de los problemas a los que nos enfrentamos". "Junto a estas carencias materiales,

reclamamos que se tengan en cuenta las condiciones psicológicas propias del confinamiento, como la ansiedad", señala David Royo, presidente de Alternativa Universitaria y alumno de la Universidad de La Rioja.

Esta serie de problemas "evidencian un sistema educativo que no tiene en cuenta al estudiantado más precario: alumnado que estos días debe cuidar de familiares, que no dispone de un ordenador particular y debe compartir su uso con otros familiares o incluso trabajar para costear el precio de la matrícula".

Estos motivos, dicen, "también afectan a los profesores, que en muchos casos no pueden preparar de la manera correcta sus clases, afectando al aprendizaje de los estudiantes al no tener el suficiente conocimiento sobre el funcionamiento de plataformas digitales".

Debido a estas problemáticas causadas por la docencia y evaluación telemáticas, desde Alternativa Universitaria proponen "en el caso del mantenimiento en las fechas de los exámenes finales y su realización

telemáticamente, que el peso de estos en la nota final disminuya y no suponga una barrera a la hora de superar la materia".

Así, abogan por "dar más peso e incluso sustituirlos por trabajos u otras actividades de evaluación continua".

También señalan la "devolución proporcional del coste de los créditos de este segundo cuatrimestre mientras sigan suspendidas las clases presenciales". Analizadas las problemáticas que acarrea la docencia

online a la hora de transmitir conocimientos, "es inaceptable que no se nos devuelva el dinero de una matrícula que nunca deberíamos haber pagado".

En tercer lugar, la "puesta a disposición por parte de la UR la facilitación de todos los medios a su disposición para aquellos estudiantes que los necesiten y de esta manera puedan seguir con su formación"; y la "devolución del pago proporcional de residencias y pisos a los alumnos que las han tenido que abandonar para volver a sus hogares".

Asimismo, proponen "facilitar la finalización de las prácticas curriculares para que el estudiante pueda matricularse al año siguiente o buscar empleo en las condiciones normales"; y "en el caso de aquellos estudiantes afectados por el COVID-19, recibir una atención personalizada y estructurar la evaluación adaptándola a su situación personal".

"Ante los cambios en los métodos de estudio que afectan a los estudiantes, exigimos que la forma de evaluar cambie también, teniendo en cuenta nuestra realidad material y mental. Entendemos que esta situación tan complicada afecta tanto a los alumnos como a profesores y demás personal de la UR", indican desde la asociación.

Sin embargo, dicen que "estamos a falta de un mes de los exámenes finales y es necesario saber cómo vamos a ser evaluados y cómo se va a finalizar el curso". Por último, "esperamos que toda solución que tome la UR contemple la voz del colectivo estudiantil".