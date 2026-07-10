Declarado el nivel 3 amarillo en La Rioja por altas temperaturas hasta el domingo

Calor en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno regional ha declarado el nivel 3 (rojo) en La Rioja por un episodio de altas temperaturas, que se extenderá hasta el próximo domingo.

Como acaba de informar el Servicio de Emergencias SOS Rioja, esta declaración se realiza de acuerdo con el 'Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja'.

Esta situación, más en concreto, se avisa para la Ribera del Ebro, con expectativas de temperaturas máximas muy altas: 37,6 grados para este viernes 10; 39,3 grados para mañana, sábado 11; y 39,5 grados para el domingo 12.

Por su parte, en la Ibérica riojana para mañana se establece riesgo con máximas de 29 grados.