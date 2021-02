El descrédito de la sociedad postmoderna: por qué se incumplen las normas anti-covid

En un momento en el que "todo puede ser y no ser" y "las grandes verdades ya no existen" se abre un hueco a todo tipo de opiniones

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El profesor del Máster en Intervención Social de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Víctor Renobell, ha explicado los incumplimientos a las normas anticovid en el descrédito de la sociedad postmoderna. "Sin verdades absolutas, hay huecos para lo que dicen ciertos líderes", ha indicado.

Cada día estamos viendo conductas de riesgo que desoyen las normas sanitarias. Asistimos a la falta de responsabilidad de personas que se van de botellón, organizan fiestas en locales cerrados al público ... o son incapaces de cumplir la simple norma de llevar la mascarilla o mantener la distancia social.

La explicación de estas conductas "tiene que ver con la propia organización de la sociedad y con los diversos líderes de opinión que están utilizando lo que, hasta ahora, era la verdad científica, minándola", ha indicado Renobell en una entrevista a Europa Press.

Así, ha indicado este profesor de la UNIR, encontramos desde los negacionistas hasta una serie de "personajes" que lo que hacen es decir que las normas no son necesarias.

En la adolescencia es común que los jóvenes midan los límites de la sociedad dentro de su necesidad de encontrar su espacio; de forma que llegan al límite para ver hasta dónde pueden llegar.

Pero el incumplimiento de las normas anticovid no es algo que esté ocurriendo sólo entre los adolescentes y, así, hoy adultos, líderes de opinión, que están dejando entrever que los límites no son los más adecuados y están negando el liderazgo de la propia sociedad científica.

Para entenderlo ha explicado cómo una sociedad postmoderna, como en la que estamos ahora, se caracteriza por que ya no creemos que existe el límite de la verdad científica; de tal forma que decimos: "Como puede salir otro estudio que diga lo contrario no me lo creo".

Se trata de "negar la verdad científica" de forma que se abre un hueco a todo tipo de opiniones a pesar de que la mayoría piense lo contrario.

No obstante, ha advertido de que se trata de "grupos minoritarios", que presentan lo que en sociología se conoce como tener una "conducta desviada", y que "se saltan las normas y el camino del resto de la sociedad que, en este caso, es no ponerse mascarilla, hacer fiestas..."

Ha añadido que una vez que hemos llegado a esta sociedad postmoderna, en la que las grandes verdades ya no tienen el peso que tenían antes, se entra en la sociedad del riesgo.

"Hace cien años entrabas a trabajar en una empresa, y te jubilabas en ella; te casabas, y era para siempre, pero todo ha cambiado, la sociedad ha evolucionado y esas grandes verdades ya no existen", ha relatado.

Ahora, estamos en la "sociedad del riesgo, en la que no sabes si vas a estar en tu trabajo o con la misma pareja siempre" y "eso hace que los grandes pilares sobre los que se sustentaba la sociedad ya no existan".

Así, "en una sociedad en la que todo puede ser o no ser, tenemos esos huecos en los que la gente no cumple, en este caso, esas normas mayoritarias".

Renobell ha insistido que "ya no hay nadie que dictamine que esto es así; puede ser así o no, y esas verdades que ya no son absolutas, como sí había en los momentos del pensamiento único, esas verdades por las que todo es subjetivo con la pandemia se aumentan, porque no sabíamos el origen, escuchábamos muchas cosas durante el confinamiento... y eso hace que no se acabe de legitimar el poder de la ciencia o de las propias autoridades que dicen lo que hacer".

De tal manera que "ante este proceso de no legitimación del poder establecido surgen esas conductas, de una minoría, porque considera que no hay una verdad absoluta y, por tanto, puede ser o no verdad". Así, "ellos saben que se saltan la norma, pero piensan que hacen bien porque la norma no dicta la verdad buena porque han escuchado otra cosa".