Detenido en Fuenmayor un prófugo de la justicia sobre el que pesaban dos órdenes de ingreso en prisión

El detenido es esposado por un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a un varón de 43 años, de nacionalidad española y vecino de Fuenmayor, cuya localización era prioritaria para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sobre este individuo, recaían dos órdenes judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión, emitidas respectivamente por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz (Plaza n.º 2) y por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de la misma ciudad.

La actuación se inició días atrás, cuando agentes del Grupo de Apoyo de la 2.ª Compañía de Logroño, en el marco de los dispositivos permanentes que desarrollan para la localización y captura de personas huidas de la justicia y reclamadas por distintos juzgados del país, detectaron la presencia de esta persona, que llevaba tiempo eludiendo de forma deliberada la acción judicial.

Durante la fase de recabación de información, los agentes pudieron constatar que el ahora detenido no solo se mantenía oculto para evitar su arresto, sino que además había convertido su domicilio en un foco constante de conflictividad y deterioro de la convivencia vecinal.

De manera reiterada, se produjeron actos vandálicos en el inmueble, como la rotura de cristales del portal, así como una afluencia continuada de jóvenes del municipio, presuntamente para el consumo y adquisición de sustancias estupefacientes, lo que generó una creciente alarma social entre los vecinos de la zona.

Ante la gravedad de la situación y el evidente riesgo de fuga, la Guardia Civil estableció un dispositivo operativo específico, con la participación de unidades de paisano, procediendo a un cerco discreto en torno al domicilio del implicado.

La intervención culminó cuando el individuo abandonó la vivienda e intentó huir a la carrera al percatarse de la presencia policial, oponiendo además una fuerte y activa resistencia a su detención. La rápida actuación de los agentes permitió su interceptación con seguridad, evitando riesgos mayores tanto para los viandantes como para los propios actuantes.

Seguidamente, fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil en Logroño, donde se instruyeron las diligencias correspondientes y, dada la gravedad de los hechos, su historial de reincidencia y la vigencia de las órdenes judiciales de captura, se decretó su ingreso en prisión.

Con esta medida, la seguridad y la convivencia vecinal en la localidad de Fuenmayor han quedado restablecidas, poniendo fin al clima de tensión y preocupación generado en la zona.