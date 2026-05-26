Detenido un hombre en Calahorra al romper la puerta del domicilio de su exmujer y arremeter contra los agentes

Archivo - Número 016 contra la Violencia de Género. - IGUALDAD - Archivo

LOGROÑO 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Calahorra ha detenido a un hombre -que contaba con una orden de alejamiento en vigor de su expareja- al romper parte de la puerta del domicilio de la mujer que estaba pidiendo auxilio y, una vez personados en el lugar de los hechos, arremeter contra los agentes con violencia.

La Jefatura de Policía Local de Calahorra ha dado a conocer algunas de sus actuaciones más importantes desarrolladas entre el 15 de abril y el 17 de mayo de 2026.

Al respecto de esta detención, en la que no se indica la fecha concreta, desde la Jefatura indican que se tuvo conocimiento del suceso gracias a diversas llamadas informando de que una mujer estaba pidiendo auxilio en su domicilio.

Personados en el lugar, los agentes observan a un ciudadano, del que se tiene conocimiento que tiene en vigor una orden de alejamiento de su exmujer, a la que está aporreando la puerta del domicilio, habiendo fracturado parte de la misma.

Al ver llegar a los agentes, prosigue el comunicado remitido, "arremete contra ellos con gran violencia y sin mediar palabra, teniendo que ser reducido y procediendo a su detención como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena por violencia de género, de atentado contra los agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia grave".

Además desde la Policía Local indican que este ciudadano es un delincuente habitual de robos. Estando la Policía Local en continua vigilancia y en colaboración con distintas Policías Locales de La Rioja y con Policía Foral de Navarra, siendo finalmente enviado a prisión por parte del juez.

OTRA INTERVENCIÓN

En otra intervención relevante, la Policía Local detuvo a una mujer como presunta autora de un delito de atentado a un agente de la autoridad, resistencia y desobediencia grave tras participar en una pelea en la vía pública con otra mujer.

Personados los efectivos tras recibir el aviso, estos separaron a las mujeres y, en un momento dado, mientras estaban mediando entre ellas, una agredió a un agente.