El director general de Medio Natural apunta a un rayo como origen del incendio de Ayabarrena

Activo el incendio de Ayabarerena, aldea de Ezcaray, en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Saénz de Urturi, ha manifestado en relación al fuego en un monte de Ayabarrena, aldea de Ezcaray, que "a falta de hacer una investigación más exhaustiva, que es común en todos los incendios que acaecen en nuestra región, todo parece indicar que la tormenta de ayer produjo un rayo que fue el origen del propio incendio".

Ha apuntado que "parte del dispositivo que teníamos venía ya de otro incendio que teníamos en Treviana y se han ido sumando medios, incluso han sido relevados los medios que teníamos esta noche, porque es una noche muy larga para todos".

Saénz de Urturi ha señalado que "actualmente tenemos seis agentes forestales, contamos también con cuatro retenes propios de la comunidad, y a ellos se suma una cuadrilla de aire helitransportada con base en Agoncillo, y contamos con otra cuadrilla helitransportada que ha venido por parte del Ministerio".

Además, se cuenta con "cuatro conductores de autobomba y a eso se le suman todos los medios aéreos que tenemos a día de hoy funcionando con un helicóptero propio del gobierno de La Rioja, dos helicópteros que se suman también de la Junta de Castilla y los dos aviones de carga en tierra del propio Ministerio con base en Agoncillo, y la brigada helitransportada del Ministerio"

"Se trata de un incendio de tipo topográfico, es decir donde el mayor inconveniente en este sentido es la propia orografía, la propia pendiente que tiene el terreno, y a eso se le suma la cantidad de afloramientos rocosos que tiene y que el acceso en este caso no es fácil a nivel terrestre", ha añadido el director general de Medio Ambiente.

Para Sáenz de Urturi "el apoyo de medios aéreos en este sentido para este tipo de incendios es fundamental y hemos establecido dos sectores, uno defendiendo la zona superior en la que llamamos demanda y otro en la parte inferior donde está el núcleo de Ayabarrena y cada uno está protegiendo cada una de esas partes vía terrestre pero también con el apoyo aéreo".

"En principio no se puede descartar nada, a día de hoy no lo hay, pero no se puede descartar nada porque el incendio a día de hoy está activo y sigue su evolución", ha añadido, no sin antes indicar, para concluir, que "hay que seguir viendo cómo evoluciona con las condiciones meteorológicas que se esperan en las próximas horas y con el trabajo del dispositivo".