Domínguez rechaza que pueda estar en duda el "compromiso financiero" con la UR

LOGROÑO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha rechazado hoy que pueda estar en duda el "compromiso financiero" del Gobierno riojano con la Universidad de La Rioja ante las críticas, tanto del PSOE como de SATSE, por el no aumento de plazas de Enfermería.

Después de que el Gobierno riojano fuera interpelado por incumplir el protocolo firmado entre el Ejecutivo y la UR, y publicado en el BOR, por el que este último curso deberían haberse alcanzado las 150 plazas (frente a las 120 existentes) en Enfermería, Domínguez ha garantizado el "apoyo a todas y cada una de las titulaciones" de la UR.

En este sentido, ha señalado que el presupuesto entró en vigor el pasado 1 de enero, contiene 53 millones de euros de "financiación estructural" para la Universidad de La Rioja, lo cual, ha aseverado, "es una cifra récord histórica".

Ha añadido: "Cuando tengamos implantados los estudios de Medicina, la interrelación que existirá con Enfermería, incluso física, porque van a usar los mismos edificios, va a aportar muchísimo valor a las dos titulaciones".

HUELGA DE MÉDICOS

Domínguez, por otro lado, ha sido preguntado por la huelga de médicos prevista para mañana, 14 de enero, y el jueves, 15 de enero, ha garantizado que los servicios mínimos estarán establecidos "de tal manera que se respete el derecho de los empleados públicos al ejercicio de la huelga, pero también la atención a los pacientes".