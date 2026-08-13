'El Encuentro' llega a La Rioja para que la juventud experimente, participe y reflexione sobre su papel en democracia

'El Encuentro Llega A La Rioja Para Que La Juventud Experimente, Participe Y Reflexione Sobre Su Papel En La Democracia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes de toda La Rioja tienen una cita mañana, viernes 14 de agosto, en Calahorra para experimentar, participar y reflexionar de manera festiva sobre su papel en la democracia con 'El Encuentro'.

Se trata de una iniciativa del Consejo de la Juventud de España (CJE) y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad.

Se organiza junto al Consejo Comarcal de la Juventud de Calahorra y entidades juveniles del territorio, y la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y a Delegación del Gobierno de La Rioja, para reclamar el espacio público como un lugar de socialización democrática para la ciudadanía joven y poner en valor lo colectivo como motor para fortalecer la vida política.

'El Encuentro' llenará Calahorra de música, talleres, actividades participativas y culturales para celebrar la importancia de vivir en democracia y acercarla a la experiencia cotidiana de las personas jóvenes.

Concretamente, 'El Encuentro La Rioja', que estará presentado y conducido por la actriz y creadora de contenido Albanta San Román, contará con un podcast en directo conducido por David Andújar y Maria Bouabdellah que buscará generar una conversación cercana sobre las tradiciones riojanas como espacio de participación democrática.

En el programa participarán Albanta y periodistas de la revista riojana Almazuela, cuyo último número se ha publicado conjuntamente con el proyecto de DemocraZia con Z.

Asimismo, se hablará de iniciativas locales de participación juvenil con miembros del Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra y la Asociación de Gaita Mixta de Cervera del Río Alhama, que nació para defender el derecho de mujeres y hombres a participar en igualdad en la tradicional Gaita de Cervera.

El programa, que se desarrollará entre las 18,00 y las 01,00 horas en el Parque del Cidacos de Calahorra, incluye a su vez una muestra folclórica del Grupo de Danzas Coletore de Calahorra, así como conciertos de los grupos Lawless Dystopia y Vivace y de la DJ Elena Urrea.

Además, se repartirá gratuitamente cena y helados caseros tradicionales de la región a los participantes de los talleres y la feria de entidades de organizaciones juveniles para que la juventud riojana descubra y experimente la democracia desde lo cotidiano.

El cierre correrá a cargo de DJ Pablo Benito, que pondrá el broche final a la jornada con una celebración festiva de la democracia. Para facilitar la llegada de jóvenes asistentes de toda la región habrá un autobús gratuito ida y vuelta desde Haro a Calahorra, con parada en Nájera y Logroño.

La iniciativa se enmarca en el proyecto DemocraZia con Z, que busca reforzar la implicación juvenil en la vida política y social y posicionar a la juventud como actor político legítimo y esencial para el presente y el futuro de la democracia.

El Encuentro materializa el proyecto en catorce eventos que fomentarán la pluralidad de opiniones y el diálogo entre personas con perspectivas diversas.

Lo hace "en un contexto de creciente polarización en España y de un sistema democrático que no siempre garantiza condiciones de vida dignas y habitables para la juventud".

"Con estos catorce eventos queremos reivindicar la importancia de generar espacios donde la juventud pueda participar, debatir, expresarse y sentirse parte activa de la democracia, desde lo colectivo y desde lo cotidiano", ha indicado la comisionada para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán.

El Encuentro, ha dicho, "quiere poner a las personas jóvenes en el centro de la vida democrática y reconocer su papel fundamental en la defensa y ampliación de los valores democráticos, desde la pluralidad, el diálogo y la participación",.