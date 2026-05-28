Un estudio desvela cómo las pymes valoran "mucho más" políticas de acompañamiento que ayudas económicas

Inauguración de la jornada con el coordinador del estudio, Jose Antonio Clemente - UNIR

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El estudio 'Análisis de la pyme exportadora en La Rioja', presentado hoy en la Universidad de La Rioja (UNIR), desvela cómo las pequeñas y medianas empresas valoran "mucho más" políticas de acompañamiento que ayudas económicas.

Momentos antes de la presentación de estudio, en declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador del grupo de investigación, Jose Antonio Clemente, ha explicado que aunque se podría "pensar que es al contrario", las pymes "no valoran tan importante la ayuda financiera directa".

Porque, ha relatado, aun siendo ésta "importante", valoran "mucho más políticas de ayuda, de acompañamiento, de guía, de partner, de ayúdame a entrar a este mercado, ayúdame a encontrar, ayúdame con las reglas de juego locales del otro país".

Ésto, ha dicho, "marca una hoja de ruta muy clara" sobre los tres pilares que establecen los retos de la exportación, que son, la logística, la información y el precio-coste

Siguiendo las claves desveladas en este estudio por el Observatorio para la Competitividad de las pymes, se identifican "tres grandes retos", comenzando por la "información", ya que la necesitan para acceder a nuevos mercados, nuevos destinos y saber a quién dirigirse.

En segundo lugar, necesitan ayuda respecto a "todo lo que tiene que ver con logística, canales de distribución, todos los incoterms, toda la cuestión que tiene que ver con logística". Y el tercero tiene que ver con saber gestionar el binomio de precio-coste.

Se trata de un estudio que deriva de una colaboración con la Consejería de Economía y, concretamente, con la Dirección General de Empresa, Energía e Internacionalización.

En él también se refleja que hay mayor presencia de exportación en las pymes riojanas que en las españolas. Y en las empresas que exportan poco, hay más empresas españolas que exportan poco que pymes riojanas.

Es decir, en los niveles altos La Rioja exporta más y en los niveles bajos hay más presencia de pymes españolas. La conclusión es una mayor consolidación del nivel de exportación de La Rioja.

Por otro lado, y "curiosamente", ha relatado, en un ambiente de incertidumbre por las políticas arancelarias de Trump, "las pymes riojanas que exportaban más pensaban que aún así, a pesar de esta convulsión, iban a vender más en el año 25; y, en el sentido opuesto, las pymes que exportan poquito pensaban que iban a vender menos".

En el evento de hoy, que ha clausurado la consejera de Empresa, Belinda León, José Antonio Clemente, investigador principal del 'Observatorio Competitividad Pequeña y Mediana Empresa UNIR-FAEDPYME' y coordinador del informe MIPYME-FEDPYME en Perú, e Iván Pastor, investigador miembro del 'Observatorio Competitividad Pequeña y Mediana Empresa UNIR FAEDPYME' han presentado las conclusiones del análisis, enmarcado dentro del Estudio anual de la Pequeña y Mediana Empresa (pyme).

Elaborado a partir del Estudio de la Pequeña y Mediana Empresa (pyme) 2025, que consulta a 133 empresas que representan más de un tercio del tejido exportador regional, este análisis revela que el 34,6 por ciento de las empresas exporta de manera regular y obtiene más del treinta por ciento de sus ventas en mercados internacionales, mientras que un 30,1 por ciento mantiene una actividad exportadora intermedia y un 26,3 por ciento lo hace de manera puntual o irregular.