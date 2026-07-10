La FER impulsa el autoconocimiento y el liderazgo personal en dos sesiones de los Foros de Producción y Recursos Humanos - FER

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha celebrado los días 9 y 10 de julio dos nuevas sesiones de sus Foros de Producción y Recursos Humanos, centradas en el autoconocimiento y el propósito vital como elementos clave para fortalecer el liderazgo, el bienestar y el desarrollo profesional de quienes gestionan equipos y procesos en las empresas.

Las jornadas, desarrolladas en el marco de la iniciativa Diálogos Empresariales de la FER, reunieron a profesionales de empresas riojanas en una iniciativa que favorece el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre especialistas de diferentes áreas de gestión, en este caso la producción y la gestión de las personas.

Las sesiones fueron impartidas por Fernando Tobías, conferenciante, formador en habilidades personales (soft skills) y profesor universitario, quien dirigió el Taller de Autoconocimiento y Propósito Vital, una propuesta orientada a que los participantes reflexionaran sobre sus fortalezas, valores y motivaciones personales.

A través de la metodología KitCo, que combina dinámicas participativas, identificación de talentos, trabajo sobre valores y el modelo IKIGAI, los asistentes profundizaron en el conocimiento de sus capacidades y en aquellos aspectos que contribuyen a un mejor desempeño tanto profesional como personal.

Las jornadas se desarrollaron en la sede de la FER, en un entorno participativo que ha propiciado el intercambio de experiencias entre los profesionales que afrontan retos comunes en la gestión de personas y en la organización de la producción.

Con este tipo de iniciativas, la FER continúa reforzando su compromiso con la formación de técnicos especializados y el desarrollo del talento profesional, promoviendo espacios de encuentro donde compartir conocimiento y adquirir herramientas que contribuyan a la mejora de la competitividad de las empresas riojanas.