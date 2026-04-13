FeSMC-UGT se concentrará este jueves frente al San Pedro tras una nueva agresión a una vigilante de seguridad

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT informa de una nueva agresión a una vigilante de seguridad del Hospital San Pedro de Logroño en el transcurso de una intervención durante este fin de semana. El suceso ocurrió el pasado viernes en torno a las 22,15 de la noche, cuando la vigilante de seguridad trataba de reducir a un paciente que debía ingresar en el área de Psiquiatría y fue agredida por éste, resultando herida de diversa consideración.

La Federación asegura que este tipo de intervenciones con resultado de agresión a personal de seguridad privada en el hospital San Pedro "son cada vez más frecuentes, especialmente en las áreas de urgencias y psiquiatría, principales focos de intervención de los vigilantes de seguridad adscritos a ese servicio".

Así, ante el aumento de la frecuencia y la gravedad de las agresiones sufridas por los vigilantes de seguridad en La Rioja y la situación de indefensión que padecen, FeSMC UGT se concentrará este jueves, 16 de abril, a las 10,30 horas frente al Hospital San Pedro.

La concentración tendrá tres reivindicaciones claras, dirigidas tanto a las empresas de seguridad, como a los clientes contratantes de servicios de seguridad (tanto privados como públicos) y autoridades laborales competentes.

Por un lado, resulta imperativo dotar de más medios de protección a los vigilantes de seguridad; además, es fundamental que los vigilantes de seguridad tengan más protección jurídica en el ejercicio de la profesión; y por último, UGT exige "el refuerzo de las plantillas de vigilantes en aquellos servicios más conflictivos".

Por último, el sindicato desea "una pronta recuperación a la vigilante agredida" y exige la adopción "de medidas urgentes para el cese de estas agresiones en el desempeño del trabajo".