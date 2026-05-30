El fiscal pide cuatro años de cárcel para un hombre por tráfico de drogas en Logroño

Archivo - Juzgados de Logroño, Palacio de Justicia de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide cuatro años de cárcel para P.A.G. por un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, al ser detenido por tráfico de drogas en Logroño. Le reclama también una multa de 20,98 euros.

El juicio se desarrollará el martes, 2 de junio, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial. Los hechos, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, se produjeron a las 17,00 horas del 28 de febrero de 2023.

Ese día, el acusado conducía un vehículo por Avenida de la Paz en Logroño, buscando un comprador de sustancias estupefacientes que el acusado le proporcionaría. En su camino, a la altura del número 85 de la citada calle, encontró a un cliente que "como pago de la droga, introducía en la parte trasera del coche diversos artículos de perfumería o limpieza, aparentemente sustraídos en algún establecimiento público".

En ese momento, el acusado le entregó una papelina de color blanco, que contenía una dosis de heroína, sustancia estupefaciente compacta de color beige, con un peso bruto de 0,46 gramos y neto de 0,22 gramos, con una riqueza media del 17,2 por ciento, y con un valor en el mercado clandestino de 20,98 euros.

Tras realizarse la transacción, la Policía Local identificó al cliente, llevando en una mano la sustancia estupefaciente, señalando espontáneamente a los agentes que "no les había dado dinero".

En el vehículo del acusado viajaban una mujer adulta y tres niñas menores de edad, de cuya presencia se valía el acusado utilizaba para evitar que la Policía advirtiera que realizaba desde el automóvil ventas de droga.

Cuando fue detenido llevaba en el vehículo catorce artículos de marca 'Ariel', entregados por el cliente, y en una riñonera la cantidad de 400 euros, cantidad procedente de la venta de droga.

Para el fiscal estos hechos, del que hace responsable en concepto de autor al acusado, un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por el que le pide cuatro años de cárcel y una multa de 20,98 euros.