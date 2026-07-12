El fiscal pide cuatro años de prisión a un hombre de 36 años por traficar con anfetaminas en Logroño

Archivo - Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal pide cuatro años de prisión a un hombre de 36 años por un delito contra la salud pública relativo al tráfico de sustancias estupefacientes que causan un grave daño a la salud al traficar con anfetaminas en Logroño.

El juicio se desarrollará el 13 de julio a las 11,45 horas en la Audiencia Provincial de La Rioja, si bien antes se enfrenta a una 'vistilla' - para ver si se puede llegar a un acuerdo de conformidad, que en caso de no ser así derivaría en señalamiento de juicio-.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado ha sido condenado por un delito de conducción sin permiso y otro de hurto. Los hechos se produjeron el 21 de octubre de 2025, a las 12,40 horas, circulaba por la Avenida de Zaragoza de Logroño, llevando a bordo un envoltorio de plástico de color negro precintado con una pasta de color blanca con un peso de 17,75 gramos que resultó ser anfetamina y que se encontraba dispuesto para su difusión.

El peso bruto analizado alcanza los 7,46 gramos y neto de 6,07 gramos de anfetamina, sustancia que causa un grave deño a la salud, con una riqueza de 65,7 por ciento. Dado que el precio en el mercado ilícito de la anfetamina asciende a 19,90 euros el gramo, el total intervenido asciende a 181,493 euros.

Para el fiscal estos constituyen un delito contra la salud pública relativo al tráfico de sustancias estupefacientes que causan un grave daño a la salud, por el que pide cuatro de años de prisión, así como 500 euros, de multa.