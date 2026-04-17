Gamarra (PP) apoya a la empresa española señalada como "potencial objetivo" por Rusia por equipar drones ucranianos

Gamarra ha participado este viernes en un acto del PP en Vitoria-Gasteiz - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha expresado su apoyo a la empresa española UAV Navigation, del grupo Oesía, señalada por Rusia como "potencial objetivo" por colaborar en la fabricación de drones ucranianos, y ha destacado que esta compañía actúa "en el marco de la libertad de empresa".

Gamarra, en declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, se ha referido a la publicación, por parte del Gobierno ruso, de una lista de empresas, entre ellas UAV Navigation, que colaboran en la fabricación de drones ucranianos, lo que las sitúa, según Dimitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, como "potenciales objetivos".

La dirigente del PP ha mostrado su "apoyo" a esta compañía, sobre la que ha afirmado que "lo que está haciendo, en el marco de la libertad de empresa, es trabajar de una manera muy seria y muy solvente".

"Desde el Partido Popular, todo el respaldo y todo el apoyo a la industria de defensa española; amenazas, ninguna", ha afirmado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular.