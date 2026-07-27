El Gobierno aprueba la concesión de incentivos regionales para 4 proyectos de inversión en La Rioja por 9,3 millones

LOGROÑO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales a un total de 97 proyectos en doce Comunidades Autónomas. En concreto, estas ayudas se destinan a Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears y La Rioja.

El importe global de las subvenciones concedidas es de 281.251.649,01 euros y permitirá movilizar una inversión total de 1.163.330.418 euros. Estos proyectos lograrán mantener 22.849 puestos de trabajo en esas 97 empresas y crearán otros 2.743 nuevos empleos.

En el caso concreto de La Rioja, según las órdenes ministeriales que se publican hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se han aprobado cuatro proyectos, de los que uno se analizó en Comisión Delegada para Asuntos Económicos y otros tres vía Orden Ministerial (ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa).

Estos cuatro proyectos han recibido 9.316.344,87 euros de subvención y suponen una inversión total de 73.007.590 euros. Asimismo, permitirán crear 132 nuevos empleos.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado la importancia de estas ayudas para avanzar "en el equilibrio económico interterritorial y en el crecimiento económico inclusivo y sostenible".

En este sentido, Arcadi España ha subrayado que el objetivo de los incentivos es financiar proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE.

El detalle de estas subvenciones concedidas a La Rioja es el siguiente:

KETTLITZ SPAIN, S.L. Rincón de Soto.

HOTELES MURRIETA, S.L. Logroño.

CASA PALACIO DE OLLAURI, S.L. Ollauri.