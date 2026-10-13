El Gobierno presenta 'AutorIA. La Rioja, tierra del español' en la UE como "ejemplo de unión entre la cultura y la IA"

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, ha presentado la exposición ‘AutorIA. La Rioja, tierra del español’ ante las instituciones europeas, durante su intervención en el 173.º Pleno del CdR - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha presentado la exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español' ante las instituciones europeas durante el 173.º Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), celebrado hoy, día 13, en Bruselas. El director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea, Jesús Ángel Garrido, ha trasladado al comisario europeo de Justicia Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micalleff, el valor de este proyecto, "ejemplo de unión entre la cultura y la Inteligencia Artificial", y su contribución a los objetivos de la Brújula de la Cultura para Europa.

Durante el encuentro, en el que se ha abordado la política cultural europea, Jesús Ángel Garrido ha destacado "la capacidad de 'AutorIA. La Rioja, tierra del español' para "mostrar cómo la cultura puede reforzar el vínculo entre las personas y su territorio e incorporar nuevas tecnologías para acercar el patrimonio y la creación cultural a los ciudadanos".

Además, ha subrayado que la exposición "sitúa a los creadores en el centro de la acción cultural y constituye un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede incorporarse a nuevas propuestas culturales sin perder la conexión con el territorio y su identidad".

En este sentido, ha señalado que una comunidad como La Rioja "también puede contribuir a los objetivos europeos de impulsar una cultura más accesible y participativa, conectada con las personas y con la transformación digital". La exposición mantiene una conexión directa con el lugar en el que se celebra: los monasterios de Suso y Yuso, en San Millán de la Cogolla, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y reconocidos como el lugar donde nació el español.

Garrido ha recordado el papel que estos monasterios desempeñaron durante siglos como grandes centros de conocimiento y cultura de la Europa medieval, un legado que enlaza con la vocación de 'AutorIA. La Rioja, tierra del español'' de recorrer la historia, la evolución y el futuro del español.

Para concluir, el director general ha invitado al comisario europeo y al resto de representantes locales y regionales presentes en el Pleno a visitar La Rioja y conocer la exposición, que vincula el patrimonio lingüístico riojano con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.