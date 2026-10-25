Gonzalo Capellán elogia la dimensión identitaria y solidaria de la comunidad riojana en Chile - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al resto de la delegación riojana que participa en el viaje institucional a Chile, ha participado este domingo, 23 de octubre, en los actos festivos organizados por la Sociedad Benéfica La Rioja de Chile para celebrar la festividad de San Mateo.

La presencia del jefe del Ejecutivo autonómico en el Rincón Riojano del Estadio Español de Las Condes, en la capital chilena, constituye la primera parada del viaje institucional de una delegación que también hará escala, hasta el próximo 31 de octubre, en Argentina y Uruguay.

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro; el subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro; y el director de Desarrollo de Inversiones Riojanas (DIR), Víctor de Pablo, conforman la delegación riojana que, junto al presidente del Ejecutivo, mantendrán una amplia agenda de encuentros económicos, culturales e institucionales en Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo.

Durante la jornada de este domingo, Gonzalo Capellán, junto a la presidenta de la Sociedad Benéfica La Rioja, Claudia Sáenz-Laguna, ha podido conocer de primera mano la labor cultural y solidaria que lleva a cabo la institución, compartir experiencias con sus socios y estrechar lazos de colaboración para abordar los retos de futuro de la colectividad riojana en Chile.

En su intervención ante medio millar de riojanos y descendientes reunidos en torno a una agenda que incluía gastronomía, folclore y una ceremonia religiosa, Gonzalo Capellán ha puesto en valor la trayectoria centenaria de esta Sociedad, cuyo embrión surgió en 1911 con la creación del Comité de Fiestas Riojanas, su contribución al mantenimiento de los vínculos identitarios con La Rioja y su dimensión social y solidaria.

En este sentido, ha agradecido especialmente la labor benéfica que realiza en el país con los riojanos y los descendientes en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, ha manifestado el compromiso del Gobierno de La Rioja para seguir trabajando de manera estrecha con el objetivo de revitalizar los centros riojanos en el exterior, favoreciendo la implicación de las nuevas generaciones, por ejemplo, a través del impulso al programa 'También Riojanos', que ya ha contado con dos exitosas ediciones.

SOCIEDAD BENÉFICA LA RIOJA

La Sociedad actúa como un vínculo cultural e institucional entre La Rioja y Chile. Su actividad contribuye a proyectar la imagen de la comunidad autónoma, dar a conocer sus tradiciones y mantener una relación constante con las instituciones riojanas. Tiene como antecedentes el Comité de Fiestas Riojanas, creado en 1911, y la Sociedad Benéfica Provincia de Logroño, impulsada en 1918. Desde 1982, la entidad adopta su denominación actual.

La Sociedad mantiene vivas las tradiciones, las celebraciones, la gastronomía, la música y los bailes de La Rioja, transmitiéndolos a los descendientes de riojanos y al conjunto de la comunidad española en Chile. Su labor benéfica constituye una de sus principales señas de identidad. Así, la entidad presta ayuda a riojanos y descendientes que atraviesan dificultades económicas, manteniendo el espíritu de apoyo mutuo entre los primeros riojanos que emigraron al país y que inspiró sus orígenes.