La Guardia Civil detiene a un delincuente multirreincidente por un robo con fuerza en una vivienda de Nájera - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco del 'Plan contra el Robo en Viviendas y Establecimientos Públicos', ha procedido a la detención de un varón de 38 años, natural de Marruecos y residente en Nájera, como presunto autor de un delito de robo con fuerza mediante el método del "escalo", tras ser sorprendido in fraganti en el interior de una vivienda. Multirreincidente y con un amplio historial delictivo El detenido es un viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En su historial constan 43 delitos de diversa tipología, 10 infracciones administrativas y 14 detenciones e investigaciones previas. Su patrón de conducta violenta lo convierte en un individuo peligroso y multirreincidente, que supone un claro riesgo para la seguridad ciudadana.

ALERTA CIUDADANA

La actuación se inició tras una llamada recibida en la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil en La Rioja (062), en la que un ciudadano alertaba de que un varón había saltado un muro de unos tres metros de altura, próximo a una sucursal de CaixaBank en la localidad de Nájera.

De forma inmediata, patrullas del Puesto de Cenicero se desplazaron al lugar. Los agentes contactaron con el propietario del recinto, quien facilitó su acceso para realizar una inspección. Posteriormente, los agentes accedieron al interior de la vivienda, donde sorprendieron in fraganti a un varón escondido en una habitación y cubierto con una manta.

El individuo fue reconocido de inmediato por los agentes, debido a diversas actuaciones llevadas a cabo con anterioridad contra él. Al ser descubierto, adoptó una actitud agresiva, desafiante y amenazante, por lo que fue detenido. Los agentes comprobaron que había accedido al interior de la vivienda tras fracturar una de las ventanas. Tras la instrucción de las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.