La Guardia Civil detiene a dos hombres por agredir a otro en Calahorra - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres de 22 y 46 años, como presuntos autores de una agresión a otro hombre, de 38 años, que tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital de Calahorra.

Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer, sobre las 18,00 horas, en la calle Julio César de la localidad calagurritana, cuando la Guardia Civil y la Policía Local fueron alertadas de una reyerta entre varias personas.

A su llegada, las patrullas de ambos cuerpos localizaron a un hombre tendido en el suelo, en evidente estado de conmoción, con lesiones en el rostro, dificultades para expresarse y escasa respuesta a las indicaciones de los agentes. Ante su estado, fue atendido por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar y trasladado posteriormente al centro hospitalario para una evaluación médica más exhaustiva.

Desde el primer momento, los agentes iniciaron las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido, recabando información de posibles testigos y analizando las imágenes de un vídeo difundido a través de distintas plataformas.

En dichas imágenes se observa cómo dos varones agreden a la víctima, que aparentemente no tiene posibilidad de defenderse, hasta dejarla inconsciente.

El análisis de las imágenes, junto con las primeras averiguaciones practicadas, permitió identificar a los presuntos implicados y establecer las actuaciones necesarias para localizarlos.

La Guardia Civil desplegó entonces un dispositivo policial que culminó con la localización y detención de ambos sospechosos pocas horas después de producirse la agresión.

En la mañana de hoy, los dos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.