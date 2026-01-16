La Guardia Civil detiene a tres delincuentes itinerantes tras intentar asaltar una empresa en Rincón de Soto - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a tres varones de 40, 42 y 52 años, de nacionalidad rumana y residentes en Getafe y en la Cañada Real Galiana (Madrid), como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Los detenidos son delincuentes itinerantes y experimentados, que acumulan un amplio historial delictivo: un total de 33 antecedentes por delitos contra el patrimonio, principalmente robos en viviendas, empresas y vehículos, entre otros.

La actuación se inició tras una llamada de alerta recibida en la Central Operativa de Servicios (062), en la que se informaba de movimientos sospechosos en el perímetro de una empresa ubicada en el polígono "Varillas", en la localidad de Rincón de Soto. De manera inmediata, varias patrullas de Seguridad Ciudadana se desplazaron al lugar. Allí comprobaron, junto con el propietario de la empresa, que el vallado perimetral había sido cortado.

Dado que los autores habían huido a bordo de un Citroën C4, se activó de forma coordinada un dispositivo de búsqueda, comunicando la incidencia a todas las patrullas en servicio y al Sector de Tráfico para establecer un cerco policial en las vías cercanas. El vehículo sospechoso fue finalmente interceptado en la confluencia de las carreteras LR-496 y LR-115. Tras el registro, se procedió a la detención de los tres ocupantes y a la intervención de las herramientas de corte y forzamiento empleadas para asaltar la empresa.

Las diligencias instruidas y los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.