La Guardia Civil en el lugar de los hechos - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el asesinato de un joven portugués de 26 años en Fuenmayor (La Rioja). Sobre las 00,43 horas de hoy, día 28, una alerta ciudadana informó de una agresión ocurrida en la calle Manjarrés de la localidad de Fuenmayor. De manera inmediata, varias patrullas de Seguridad Ciudadana se desplazaron al lugar de los hechos, donde localizaron en el suelo a un varón gravemente herido y, a escasos metros, a una mujer y a un menor de corta edad.

Los agentes prestaron asistencia sanitaria de urgencia a la víctima en el mismo lugar de los hechos; sin embargo, finalmente falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

El presunto autor de la agresión, un varón de 31 años residente en una localidad de Navarra, fue detenido por los agentes actuantes en el lugar de los hechos. La víctima es un varón de 26 años, natural de Portugal y residente en Logroño.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja se han hecho cargo de la investigación, encaminada a reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las causas y circunstancias que rodearon la agresión.

Desde la Guardia Civil, han indicado, no se facilitará, por el momento, más información hasta que finalicen las actuaciones policiales en curso.