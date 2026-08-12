Guardia Civil junto a Policías Locales trabajan para garantizar el normal desarrollo del eclipse - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja, por tierra y aire, en colaboración con las Policías Locales, está llevando a cabo desde primera hora de la mañana las actuaciones previstas para garantizar que el eclipse solar se desarrolle con total normalidad en toda la comunidad.

Con el apoyo del Equipo PEGASO y el Servicio Aéreo, se están inspeccionando los diferentes municipios riojanas para prevenir conductas que puedan generar riesgos, asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad y proteger los espacios naturales en una jornada de gran afluencia de público.

Los agentes mantienen una presencia preventiva en los principales puntos de observación, reforzando la vigilancia, regulando la movilidad y ofreciendo asistencia a los ciudadanos. Paralelamente, la vigilancia aérea permite ampliar el control del territorio y anticipar cualquier incidencia que pueda afectar al desarrollo del evento.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda la importancia de actuar con responsabilidad para que este fenómeno astronómico excepcional pueda disfrutarse con seguridad, civismo y respeto al entorno natural.