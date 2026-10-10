El incendio declarado en San Asensio ha afectado a 0,95 hectáreas

Lugar del incendio - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los medios aéreos desplegados, en la tarde de hoy, tras el incendio que se ha declarado en San Asensio se han retirado ya. La superficie afectada aproximada alcanza las 0,95 hectáreas.

Medios aéreos y terrestres han podido controlar un incendio forestal que se ha declarado sobre las 16:15 horas, en una ladera de matorral entre el río Ebro y unas parcelas de viñedo, en el término municipal de San Asensio, tal y como han informado fuentes del Gobierno riojano.

Ha sido a las 17:35 horas cuando, tras el trabajo de los profesionales, se ha dado por controlado el incendio. Los medios aéreos han sido los primeros en retirarse, y se ha quedado sólo el retén forestal en labores de liquidación.

Los medios desplegados desde Medio Natural han sido un helicóptero Mike Sierra con brigada helitransportada CARIF; un agente forestal; y un retén de bomberos forestales.

Los medios desplegados desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han sido un avión de carga en tierra. También ha acudido Guardia civil.