Ingenieros forestales destacan el comportamiento "responsable" de la ciudadanía

El eclipse fue seguido masivamente - COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (COITF) quiere trasladar su agradecimiento a la ciudadanía por el comportamiento "responsable" durante el eclipse solar.

El evento, ha trasladado en nota de prensa, "se desarrolló con normalidad y sin que se hayan conocido eventos graves vinculados a incendios forestales en el contexto de la observación del fenómeno".

El Colegio había advertido en las semanas previas del riesgo "real" que suponía la coincidencia de un acontecimiento de gran afluencia con una de las semanas del año con mayor frecuencia de incendios forestales, en pleno verano y con "numerosas zonas en niveles muy elevados de peligro".

Una vez celebrado el eclipse, el COITF valora positivamente la respuesta de la población, el respeto generalizado a las recomendaciones difundidas por las administraciones públicas y el trabajo de planificación y coordinación desarrollado por los servicios de emergencia, Protección Civil, agentes medioambientales, fuerzas y cuerpos de seguridad, administraciones locales y autonómicas, y demás personal implicado en los dispositivos preventivos.

Desde el Colegio se ha subrayado que la normalidad con la que se desarrolló la jornada no debe interpretarse como ausencia de riesgo, sino como una muestra de la importancia de anticiparse, informar a la ciudadanía y actuar con responsabilidad.

El eclipse generó una situación singular, miles de personas se desplazaron a zonas rurales, miradores, espacios abiertos y entornos naturales en plena campaña de incendios forestales.

En ese contexto, cualquier imprudencia podía haber derivado en una emergencia especialmente compleja por la concentración de visitantes, el incremento del tráfico, la ocupación de accesos y la dificultad de evacuar o permitir la entrada rápida de los medios de extinción.

Por ello, el Colegio agradece especialmente que, con carácter general, la ciudadanía actuara con prudencia, evitara comportamientos de riesgo y contribuyera a que el eclipse pudiera vivirse como un 2 acontecimiento histórico sin consecuencias graves para los montes ni para la seguridad de las personas.

El COITF considera que la jornada del eclipse ha demostrado una idea "fundamental", que la prevención de incendios forestales no depende únicamente de los dispositivos de emergencia, sino también de una sociedad informada, corresponsable y consciente del riesgo.

Las administraciones públicas, ha señalado, tienen una responsabilidad esencial en la planificación, la vigilancia, la regulación de accesos, la información preventiva y la coordinación de los medios.

Pero la ciudadanía, ha añadido, también desempeña un papel clave, respetar las indicaciones, evitar imprudencias, no ocupar accesos necesarios para emergencias y actuar con sentido común en el medio natural reduce la exposición y la vulnerabilidad ante un posible incendio.

Para el COITF, lo ocurrido demuestra que la prevención de incendios forestales debe incorporarse de forma expresa a la planificación de eventos con gran afluencia de personas en el medio natural, especialmente cuando se celebran en periodos de alto riesgo.

El Colegio ha recordado que la situación de riesgo no termina con el eclipse. La campaña de incendios forestales continúa y los montes siguen expuestos a las condiciones propias del verano: altas temperaturas, vegetación seca, elevada frecuentación del medio natural y posibles episodios 3 meteorológicos adversos.

Los incendios que permanecen activos en distintos puntos del territorio, con especial gravedad en la provincia de Huelva, ha resaltado, evidencian que el riesgo sigue plenamente vigente y que la prudencia debe mantenerse durante las próximas semanas.

Por ello, el COITF insiste en mantener la prudencia durante las próximas semanas y recuerda la importancia de evitar cualquier conducta que pueda originar un incendio forestal: no encender fuego, no arrojar colillas, no abandonar residuos, no estacionar sobre vegetación seca, no bloquear caminos o pistas forestales y respetar siempre las restricciones de acceso y las indicaciones de las autoridades.