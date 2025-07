IU llama "a llenar la plaza del Mercado este jueves para protestar contra el racismo"

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de La Rioja se suma a la concentración antirracista convocada este jueves 24 de julio, a las 20,00 horas, en la Plaza del Mercado de Logroño. La movilización, organizada por Amnistía Internacional, Movimiento por la Paz, Bienvenidos Refugiados y Rioja Acoge, denuncia el aumento del racismo y la xenofobia y llama a frenar los discursos de odio.

"Los mensajes de odio matan. Lo estamos viendo cada vez más claro. Cuando se señala con el dedo a personas migrantes, cuando se les convierte en chivo expiatorio de todos los males, no podemos luego echarnos las manos a la cabeza y fingir sorpresa cuando llegan las agresiones", ha criticado Henar Moreno, diputada de IU en el Parlamento de La Rioja.

Ante ello -prosigue- "no vale mirar hacia otro lado, no podemos mantenernos neutrales, porque la neutralidad no existe, solo la complicidad. Esto no es libertad de expresión, es propaganda racista, es incitación al odio, y es un ataque directo contra los derechos humanos".

"Estamos viendo auténticas cacerías racistas, como las de Torre Pacheco, alentadas por grupúsculos neonazis y fascistas, que actúan con total impunidad y al calor del odio que siembran Vox, sus voceros en redes sociales y sus pseudoperiodistas de cabecera", censura Henar Moreno.

"No es violencia espontánea, es el resultado directo de una campaña planificada para criminalizar a la población migrante y dividirnos como sociedad. Y lo más grave, lo hacen desde las instituciones, con el altavoz mediático y sin ninguna vergüenza."

Con todo ello -prosigue- "no se puede normalizar que a los neonazis que amenazan y apalean a personas racializadas se les llame 'vecinos preocupados' o 'nostálgicos'. Los fascistas están actuando con impunidad, mientras que a quienes luchan por los derechos humanos y la libertad, como los compañeros encarcelados injustamente en Zaragoza, se les castiga con cárcel. 'Los 6 de Zaragoza' siguen entre rejas, pero quienes siembran odio pasean a plena luz del día".

Desde Izquierda Unida critican además la "utilización política y cruel de los niños y niñas migrantes no acompañados por parte de las derechas. Están difundiendo mentiras y manipulaciones para sacar rédito electoral, incluso a costa de la infancia más vulnerable".

"Los gobiernos autonómicos del PP y de PP-Vox se niegan a acoger a estos menores, que siguen hacinados en Canarias, Ceuta y Melilla, como si fueran una amenaza, criminales, y no niños y niñas que se encuentran solos y vulnerables en un país que les es desconocido. El racismo institucional mata, y el odio no puede seguir teniendo espacio en las instituciones."

Por todo ello -finaliza- "La Rioja no puede ser indiferente. Tenemos la responsabilidad moral y democrática de responder ante estas barbaridades. El silencio ante el racismo también mata. Por eso, este jueves, estaremos en la plaza del Mercado, defendiendo los derechos humanos y diciendo bien alto que nuestra tierra es una tierra de acogida".