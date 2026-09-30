IU reprocha al Gobierno de Capellán "pasividad ante los problemas de la gente" e "inacción" en los desahucios

Archivo - La diputada de IU, Henar Moreno, interviniendo ante el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - IU - Archivo

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida Henar Moreno ha reprochado hoy al Gobierno de Gonzalo Capellán "pasividad ante los problemas de la gente" e "inacción" con los desahucios al no ofrecer alternativa habitacional ni declarar zonas tensionadas.

Moreno ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha exigido al Gobierno riojano que "deje de ponerse de perfil" y Capellán diga "si le preocupan las personas que van a ser desahuciadas o sólo le preocupan aquellos que vienen forrándose a costa de esos desahucios".

Así, ante el eminente desahucio que podría producirse mañana, 1 de octubre, en la calle Somosierra de Logroño, ha considerado: "Es que igual si se hubiera declarado zona tensionada no se producía el desahucio. Es que igual si no se pudiera subir y forrarse echando a la familia que quieren echar mañana no estaríamos en esa situación".

Moreno ha hecho referencia a la posibilidad que da la Ley de Vivienda a las comunidades autónomas para declarar zonas tensionadas las localidades en las que ha habido un incremento del precio de la vivienda que imposibilita su acceso para limitar el precio del alquiler.

La diputada de IU también se ha referido al decreto aprobado ayer, en el Consejo de Ministros, que se ha calificado como 'Decreto Maricarmen' y del que Moreno ha destacado que nace después de la movilización ciudadana en la Puerta del Sol.

A su juicio, "decir que el decreto va a solucionar el problema de la vivienda sería mucho decir", no obstante, va a dar "tiempo para abordar lo que se tiene que abordar de una vez por todas". Para Moreno es "prohibir, desde una vez por todas y con carácter definitivo, la especulación sobre la vivienda".

En ese sentido, Izquierda Unida ha registrado una interpelación, y una pregunta al presidente del Gobierno riojano, para mañana, jueves 1 de octubre, en el Pleno del Parlamento de La Rioja. "La vivienda", ha dicho, "no debe servir para incrementar las cifras macroeconómicas, la vivienda tiene que servir para garantizar ese derecho".

"Esto no va", ha dicho, "del que tiene una segunda vivienda en la playa, esto no va del que tiene una segunda vivienda en el pueblo, esto va de quien quiere especular con un derecho de todos y de todas".

Por eso, ha considerado que el Partido Popular de La Rioja "se tiene que mojar" y diga si está "con las personas que van a ser desahuciadas o está con los fondos buitres". Y se pronuncie ante la posibilidad de que su partido no apoye el decreto en el Congreso de los Diputados.

Para la diputada de IU "el fondo de la cuestión es que los poderes públicos tienen que garantizar el derecho a la vivienda, y para eso hay que intervenir en el mercado".

En su opinión, "hay que limitar la acumulación de viviendas en nuestro país; hay que limitar los precios; y no puede seguir ocurriendo que las personas, estén aportando para pagar una vivienda más del trenta por ciento de sus ingresos familiares".

"Y hay soluciones que el Gobierno de la Rioja tiene que poner en marcha ya. La primera, declarar zonas tensionadas en las localidades de nuestra comunidad que reúnan los requisitos para hacerlo. La segunda, que tiene que poner en marcha ya, es adquirir viviendas".