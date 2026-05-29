El juez manda a prisión provisional sin fianza al presunto homicida de Fuenmayor (La Rioja)

Sucesos.- Detenido un hombre residente en Navarra por su implicación en el asesinato de un joven de 26 años en La Rioja - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Logroño ha ordenado prisión provisional comunicada sin fianza al presunto homicida de Fuenmayor (La Rioja). El detenido asesinó, la madrugada del jueves, a un joven de 26 años e intentó matar, tras agredirla, a una mujer.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, el magistrado ha decretado esta actuación tras tomar declaración al detenido, por un delito de Homicidio respecto al hombre que resultó muerto y Homicidio en grado de tentativa respecto a la mujer a la que también agredió.

La Guardia Civil investiga este suceso que se ha produjo sobre las 00,43 horas del jueves, en la calle Manjarrés de la localidad de Fuenmayor. Una alerta ciudadana informó de la agresión e inmediatamente después varias patrullas de Seguridad Ciudadana se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

Allí localizaron en el suelo a un varón gravemente herido y, a escasos metros, a una mujer y a un menor de corta edad. A pesar de que nada se pudo hacer por salvar la vida del hombre, la mujer herida sí que fue trasladada al hospital San Pedro de Logroño donde se le realizaron distintas pruebas y se encuentra estable y fuera de peligro.

El presunto autor de la agresión, un varón de 31 años residente en una localidad de Navarra, fue detenido por los agentes actuantes en el lugar de los hechos.

La víctima es un varón de 26 años, natural de Portugal y residente en Logroño.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja se hicieron cargo de la investigación, encaminada a reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las causas y circunstancias que rodearon la agresión.

Desde la Guardia Civil, han indicado, no se facilitará, por el momento, más información hasta que finalicen las actuaciones policiales en curso.