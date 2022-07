Logroño contará con un espacio en la ciudad para rendir homenaje y recordar la figura de Miguel Ángel Blanco

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el PP en la que solicitaban un espacio en la ciudad de Logroño para recordar la figura de Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda terrorista ETA hace 25 años. Tras la votación de la moción, todos los grupos se han felicitado con un fuerte aplauso en su memoria.

Previamente, la concejal del PP, Mar San Martín, ha defendido la moción recordando que este año 2022 se han conmemorado los 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco y "compartimos la necesidad de recordar su figura". "Recordar a Miguel Ángel Blanco es recordar un cambio y cómo despertó un nuevo espíritu", ha dicho.

Así, ha proseguido, "aquí no hablamos de una persona concreta, ni de un partido político, pero significa el compromiso social que se despertó contra el terrorismo y la libertad".

Para el PP, además, es necesario este homenaje porque "es preocupante que 25 años después haya tantísima población juvenil que no sepa quien era Miguel Ángel y lo que significó. Todo ello nos tiene que poner de acuerdo a todos para que Logroño otorgue el nombre de Miguel Ángel Blanco a un espacio, una calle o una plaza, como símbolo de la democracia española".

"UN ANTES Y UN DESPUÉS"

Sin ningún turno en contra, en el de portavoces, Rubén Antoñanzas (PR+) ha mostrado su apoyo a la moción porque es "necesario" que esta ciudad se sume a este homenaje. Un "cobarde" asesinato -ha dicho- que "supuso un antes y un después" y que todavía "estremece recordar".

"Como logroñés me siento orgulloso de la respuesta de esta ciudad que fue la manifestación más numerosa que recuerdan nuestras calles con el clamor, con independencia de la ideología política, y Logroño tiene espacios donde se rinde homenajes al terrorismo pero había un antes y un después y, como concejal, recordar la imagen de Miguel Ángel Blanco es muy necesario".

En el caso de Unidas Podemos, Amaia Castro, ha destacado que "es legítimo conmemorar la memoria de Miguel Ángel Blanco de cualquier manera por lo que nuestro voto será a favor" a la vez que ha defendido la necesidad de "no olvidar".

"Es innegable que existe una generación a la que no hemos sido capaces de trasladarles qué sucedió durante muchos años con ETA y que empieza a olvidar los nombres de víctimas tan importantes como Miguel Ángel que nos movilizaron como nunca en contra de la violencia".

"Desde el más profundo respeto a la memoria de Miguel Ángel y su familia votaremos a favor de la iniciativa", ha finalizado.

"UN SÍMBOLO PARA TODOS"

Palabras sentidas también en el turno de Cs con Ignacio Tricio quien ha asegurado que Miguel Ángel Blanco es "un símbolo para todos". "Todos los que vivimos la angustia del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, 25 años después tenemos una deuda pendiente con él. Lo mataron de una forma vil por sus ideas y por ser concejal".

"Estamos de acuerdo en este homenaje de la ciudad de Logroño porque nos seguimos estremeciendo de las duras imágenes vividas hace 25 años y ver a toda España unida pidiendo su liberación", ha destacado Tricio.

De nuevo, y en nombre del PP, su portavoz, Conrado Escobar, ha agradecido "el tono" de todos los grupos en esta moción. De forma personal, ha dicho, "conocí a Miguel Ángel y cuento con la amistad de su hermana y sé del sufrimiento que han pasado. En esos años también sufrí de manera personal con el asesinato de Fernando Múgica, muy vinculado a mi familia" y también ha recordado la figura de Gregorio Ordóñez.

"Miguel Ángel Blanco representaba el dolor de tantas víctimas pero más allá del recuerdo tenemos que hablar también del futuro y de la esperanza. Miguel Ángel quería lo que hoy seguimos queriendo todos los concejales en España, mejorar nuestros pueblos y ciudades desde las diferencias pero respetando la Constitución. Ahora nos queda la batalla del relato y solo puede ser honesto si se hace desde la memoria, dignidad y justicia".

Finalmente, en el caso del PSOE, Iván Reinares ha tomado la palabra para afirmar que "en su memoria no puede olvidar lo vivido hace 25 años. Nadie, con uso de razón en aquella época, lo ha podido hacer. Fue un rechazo de toda la sociedad para gritar con fuerza: 'Nunca más'".

"Algo que nos cambió para siempre. El llamado 'espíritu de Ermua', la victoria de la dignidad y la moral frente al miedo y al terror. Un símbolo y un ejemplo de nuestra fortaleza como sociedad por eso, hoy, 25 años después, no podemos permitir que haya generaciones que no conozcan lo vivido y que no sepan cómo o porqué todos fuimos uno y la sociedad no puede olvidar esta parte de la historia".

"Miguel Ángel Blanco estaba comprometido con una sociedad más justa, libre y democrática y ETA intentó acallar a toda la sociedad pero forjó en la memoria colectiva la unión contra la barbarie y el convencimiento de que la democracia y la libertad era el único camino para la paz", ha finalizado.