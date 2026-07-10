María García e Israel Gutiérrez, vendimiadora y vendimiador de las fiestas de San Mateo 2026

María García e Israel Gutiérrez, Vendimiadores 2026 de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

María García Campomar e Israel Gutiérrez González han sido elegidos este viernes como vendimiadora y vendimiador de las fiestas de San Mateo y 69ª Vendimia Riojana, que tendrán lugar del 19 al 25 de septiembre en Logroño.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha sido el primero en felicitar a la nueva pareja vendimiadora, y ha destacado, tras saludar a todos los candidatos, que "ahora toca sentir, vivir, disfrutar y brindar por la mejor ciudad del mundo, que se llama Logroño".

Escobar también ha tenido palabras de agradecimiento para todos los aspirantes y para los vendimiadores salientes, Judith Duro de Francisco y David Schubert Yáñez.

Por su parte, la concejala de festejos, Laura Rivas, ha apuntado que "cada año es más complicado elegir a las dos personas que van a representar a todos los logroñeses" y ha agradecido la participación de todos los candidatos y felicitado a los nuevos vendimiadores.

La nueva vendimiadora, María García Campomar, de 43 años, cuenta con estudios de Grado Medio y trabaja como conferencista y formadora en Imagen Personal, se ha manifestado "una logroñesa orgullosa de sus fiestas, su tierra, sus tradiciones y sobre todo su gente".

Peñista "de nacimiento" en la Peña Logroño, ha bailado jotas y fue 'Niña de San Bernabé' representando a su colegio. Según sus palabras, "estoy emocionada por la oportunidad de disfrutar de las fiestas desde dentro".

Lo más fácil de las pruebas de selección, para las que ha confesado "haber estudiado algo", ha sido "compartir tiempo con los compañeros". Lo más complicado, "gestionar las emociones y los nervios".

Y preguntada por lo que espera con más ilusión de las fiestas, ha afirmado que "es un regalo poder estar en todos los actos desde dentro, cada uno es especial".

Por su parte, su compañero, Israel Gutiérrez, de 45 años, con estudios de Diseño Gráfico y trabaja como operario. Israel ha estado involucrado "desde siempre" en las fiestas y es también peñista. En su opinión, "es un orgullo poder representar a los logroñeses y que los que llegan de fuera se lleven un recuerdo inolvidable de Logroño".

Muy emocionado, sacándose una espinita "que empezó hace 25 años, en 2001, cuando me presenté por primera vez", ha coincidido con su compañera en que lo fácil ha sido "la conviencia con la gente, son maravillosos todos", y lo más complicado "las emociones, saber dónde estás y para qué".

Y tras confesar también "haber mirado algún examen de otros años por internet" para prepararse, ha desvelado que el acto que espera con más ganas "es el Cohete, quiero estar ya en ese balcón", aunque ha demostrado igualmente predilección por la Quema de la Cuba, me da mucha emoción".

Este año se han presentado un total de 27 candidaturas, 16 mujeres y 11 hombres, para desempeñar el papel de vendimiadores de las fiestas de San Mateo y 69ª Vendimia Riojana.

Los candidatos y candidatas han superado una serie de pruebas (escritas y entrevistas personales) que han decidido finalmente la pareja representante de la ciudad durante las fiestas.

Durante el proceso de selección, el jurado ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la personalidad e interés humano de los candidatos. "Estos dos días de convivencia nos han dejado conocerlos, les preguntamos por ejemplo qué anécdota de San Mateo cuentan siempre, y eso nos ha dado mucha información, pero ha sido muy difícil", ha afirmado Laura Rivas.

El jurado ha estado formado por la propia concejala de Festejos; un edil de la oposición municipal; el vendimiador y la vendimiadora de las fiestas de San Mateo 2025; un representante de la Federación de Peñas de Logroño; uno de las Casas Regionales de Logroño; uno del Consejo de Juventud o del Consejo de Infancia; uno de la Asociación de la Prensa de La Rioja; uno de las Asociaciones Vecinales de Logroño; uno de asociación teatral o profesional de artes escénicas expresión oral o imagen pública; y un invitado por el equipo de Gobierno (ámbito de la comunicación, periodismo, cultura, turismo o promoción de la ciudad).

EL ORIGEN DE LOS VENDIMIADORES.

Hasta 1956 existía la 'Reina de los Juegos Florales', porque al menos desde 1901 se realizaban Juegos Florales en los que, además de la figura del 'Mantenedor', había una reina de la fiesta.

Dichos juegos eran una suerte de certamen poético y se realizaban en el I.E.S. Sagasta y, posteriormente, en el Teatro Bretón. Cuando en 1957 las fiestas de San Mateo pasan a ser Fiestas de la Vendimia Riojana, la 'Reina de los Juegos Florales' pasó a serlo de las fiestas de la Vendimia.

Con la Corporación Democrática de 1979 se decidió sustituir la denominación de 'Reina de la Fiesta' por 'Vendimiadora Mayor'.

Para su elección se creó un jurado conformado por concejales, la comisión organizadora, entidades culturales, juveniles, centrales sindicales, asociaciones de vecinos, peñas y medios de comunicación.

Durante este período también hubo otras figuras, como la de la reina y las damas de la carroza del Ayuntamiento, las de reinas de las peñas y la presencia de otras vendimiadoras, a modo de corte de honor.

La figura del vendimiador y de la vendimiadora, tal y como hoy los conocemos, aparecieron en 1991, cuando por Comisión de Gobierno se aprobaron unas bases en las que se incluían sus funciones, requisitos y composición del jurado.