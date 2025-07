Más de 9.500 docentes universitarios participan en seminario internacional para analizar la IA

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse como aliada esencial en las aulas de las universidades, aunque debe estar controlada bajo un uso seguro, ético y responsable. Es la conclusión a la que han llegado especialistas en educación y tecnología internacionales que debatieron este miércoles en el marco del seminario 'Inteligencia Artificial y Universidad: Docencia, Investigación y Transferencia', organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en colaboración con la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Más de 9.500 inscritos en el evento han podido seguir, de forma presencial en el auditorio de la ESPE en Sangolquí o vía streaming, ponencias magistrales y paneles de expertos de España, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Bolivia.

Rectores, académicos, investigadores, autoridades educativas y representantes institucionales analizaron el papel de la IA en el ámbito docente, de la investigación y la transferencia, así como sus derivadas profesionales, la ciencia aplicada y la ciberseguridad.

"Cuando se plantea cualquier reforma educativa, hablamos de infraestructuras y de mallas curriculares. ¿Y quién piensa en los profesores que son la auténtica piedra angular? Es necesario que estos puedan actualizar sus conocimientos y sus actividades para adaptarse a esta nueva época marcada por la IA. Prueba de este interés se confirma hoy en este escenario, con más de 9.500 profesores universitarios conectados a esta gran jornada académica", destacó Manuel Herrera, director académico de Relaciones Internacionales de UNIR, España, y director del seminario.

En sus palabras de bienvenida el coronel Edison Haro, vicerrector académico de la UFA-ESPE, subrayó la importancia de eventos como el organizado por UNIR y ESPE "que evidencian la presencia de la inteligencia artificial en nuestro contexto cotidiano y cómo desde la docencia supone afrontar un reto transformador en lo académico y en la investigación", afirmó. En este sentido hizo mayor énfasis: "Debe integrarse de forma ética y con pensamiento crítico. El objetivo de la universidad es que el estudiante sepa razonar y, al mismo tiempo, manejar la data".

En la inauguración también participó Rosalía Arteaga, presidenta de UNIR en Ecuador, quien incidió en el papel de la tecnología como herramienta transformadora de la sociedad: "Defiendo que la inteligencia artificial debe ser un instrumento que potencie la creatividad y las relaciones humanas, no una dependencia que reemplace nuestra capacidad como seres humanos. Es crucial que entendamos y sepamos utilizar la inteligencia artificial en todas las áreas del conocimiento".

Por su parte Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior (CES), Ecuador expresó la necesidad de integrar innovación, inclusión y responsabilidad social en la gobernanza universitaria. "La inteligencia artificial debe ser una aliada estratégica en tres aspectos clave: la pertinencia frente al mercado laboral, la mejora continua de la calidad educativa y la democratización del acceso a la educación", resaltó

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LA ESCENA UNIVERSITARIA

El seminario estuvo estructurado en tres mesas redondas, con tres panelistas y un moderador. Los ejes de cada una de ellas fueron la IA en la educación, en la investigación y en la transferencia.

La primera mesa de discusión estuvo presidida por Rafael Puyol, presidente de UNIR, España, quien puso en el debate la perspectiva de la IA en el proceso del aprendizaje y sus riesgos: "Sabemos que no está exento de riesgos como son los sesgos presentes en los algoritmos, el aumento de las desigualdades educativas debido a la disparidad en el acceso a los dispositivos y a las conexiones, el uso que se da a los datos relativos a las personas o a las instituciones o la posibilidad de crear información falsa. No obstante, no cabe la menor duda de la utilidad de la inteligencia artificial en el proceso de la enseñanza".

En su intervención, Héctor Santiago López Zurita, vicerrector académico de la Universidad Técnica de Ambato, destacó que el 90% de los estudiantes ya usa inteligencia artificial, mientras que los docentes la emplean mucho menos. Junto a él, otros panelistas como César Augusto Cardoso, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú, Emilio Oñate Vera, Universidad Central de Chile, y Álvaro Mombrú, Universidad de la República, Uruguay, coincidieron en el impacto significativo de la IA en la educación superior regional.

LA IA COMO POTENTE HERRAMIENTA EN LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA

El seminario también destacó cómo la inteligencia artificial acelera la investigación académica, permitiendo procesar datos masivos, identificar patrones y elaborar publicaciones científicas. Rubén González, vicerrector de UNIR, subrayó que la IA es un recurso valioso para transformar la formación y la producción científica, al mejorar la eficiencia y creatividad, sin reemplazar el esfuerzo humano.

Cpfg. Joseph A. Guamán, vicerrector de la UFA-ESPE, Ecuador, señaló que una integración adecuada de la IA optimiza tareas y fomenta el análisis crítico y la generación de conocimiento desde una perspectiva ética. Por su parte, Francisco Pino, vicerrector de la Universidad del Cauca, Colombia, enfatizó la necesidad de fortalecer la conectividad y la infraestructura digital para que la IA beneficie a toda la comunidad investigativa.

LA IA IMPULSORA DE LA TRANSFERENCIA

La inteligencia artificial se presenta como una herramienta clave para potenciar la transferencia del conocimiento generado en la investigación. Óscar Sanjuán, director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR, destacó que la IA brinda a los investigadores asistentes digitales capaces de procesar información, generar hipótesis y sugerir rutas metodológicas, facilitando la transición de la investigación a la transferencia.

María Eugenia García, rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, puso de manifiesto que el conocimiento solo tiene impacto si se transfiere, y que la IA optimiza y agiliza este proceso al seleccionar datos y problemas relevantes. Además, Vanessa Quiroga, Universidad Industrial de Santander, Colombia, y Andrés Rosales, Yachay Tech, Ecuador, abordaron el papel de la IA en la industria manufacturera, las patentes y las publicaciones científicas.

Broche al evento

Tras tres mesas redondas en las que los expertos reflexionaron desde múltiples perspectivas sobre la IA en el ámbito de la universidad, se dio paso a la clausura. Arturo Rojas, presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior (ASESEC), Ecuador; el capitán de navío José Luis Troya vicerrector administrativo de UFA-ESPE, Ecuador; y José María Vázquez García-Peñuela, rector de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España, cerraron el evento.

Como colofón, Vázquez García-Peñuela quiso remarcar la urgente tarea de los profesores y los investigadores universitarios a familiarizarse con las herramientas basadas en la inteligencia artificial generativa. "No hacerlo dejará fuera de juego, de la misma manera que sucedió hace 25 o 30 años al profesor universitario que no estuvo dispuesto a usar las tecnologías basadas en internet", concluyó.

El evento destacó cómo la inteligencia artificial personaliza la educación y potencia la investigación a través del análisis de datos, la automatización y la colaboración interdisciplinaria. Se subrayó que el impacto de la IA en la educación superior dependerá de una implementación ética, segura y equilibrada.

El seminario internacional ofreció un diploma de asistencia en formato digital descargable a quienes asistieron al 50% del programa. La jornada incluyó ponencias magistrales, paneles de expertos y espacios de preguntas e interacción en tiempo real.