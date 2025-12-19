Una mujer, trasladada anoche a Los Manzanos tras ser atropellada en Logroño

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos de Logroño - EUROPA PRESS/CRCOMUNICACION - Archivo
LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Una mujer ha tenido que ser trasladada esta pasada noche al Hospital Viamed Los Manzanos tras ser atropellada en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21 horas de este jueves un particular ha alertado a SOS Rioja del atropello de una mujer en la calle Carmen Medrano de la capital riojana.
Desde el Centro de Emergencias se ha movilizado a Policía Local y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.
Como consecuencia del accidente, ha resultado herida una mujer, que ha tenido que ser evacuada al Sevicio de Urgencias de la Clínica Los Manzanos de Lardero.