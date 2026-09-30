Una nueva edición del concurso 'Por la igualdad' invita a los jóvenes a enfocar el respeto frente a la violencia digital

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad, ha convocado una nueva edición de los premios del concurso de fotografía 'Por la igualdad'.

Una iniciativa dirigida a fomentar entre la población joven la reflexión, la sensibilización y el compromiso con una sociedad más igualitaria a través de la creatividad y la expresión artística.

La convocatoria de este año tiene como lema 'Revela la violencia digital. Enfoca el respeto' y pone el foco en las consecuencias reales que pueden tener las conductas violentas en el entorno digital.

La iniciativa pretende trasladar a los jóvenes que la forma de relacionarse en redes sociales y otros espacios digitales también debe sustentarse en el respeto, la empatía y la responsabilidad.

Así, el certamen invita a los participantes a utilizar la fotografía como una herramienta para visibilizar y prevenir la violencia digital, promover relaciones respetuosas y generar conciencia sobre la huella que cada persona deja con sus comportamientos en Internet.

El tema podrá abordarse desde cualquier punto de vista y sin límites a la creatividad artística.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha destacado que "la igualdad también se construye en los espacios digitales en los que nuestros jóvenes se relacionan cada día. Con este concurso queremos animarles a mirar de forma crítica su entorno, expresar a través de una imagen cómo entienden el respeto y contribuir con su creatividad a prevenir comportamientos que pueden causar un daño muy real".

DOS CATEGORÍAS PARA JÓVENES DE 12 A 35 AÑOS.

El concurso establece dos categorías de participación, ambas divididas a su vez entre fotografía en blanco y negro y fotografía en color:

Categoría A, para jóvenes de 12 a 17 años.

Categoría B, para jóvenes de 18 a 35 años.

En cada una de las subcategorías se concederán un primer, segundo y tercer premio.

En la categoría de 12 a 17 años estarán dotados con 250, 200 y 150 euros, respectivamente; mientras que en la categoría de 18 a 35 años alcanzarán los 300, 250 y 200 euros. En total, la convocatoria cuenta con una dotación de 2.700 euros en premios.

Podrán participar jóvenes empadronados en La Rioja que se encuentren dentro de estas franjas de edad y que no se dediquen profesionalmente a la fotografía. En el caso de los menores, será necesaria la correspondiente autorización de su representante legal.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías, que deberán ser originales y de su autoría y no haber sido premiadas anteriormente en otros concursos. Las imágenes podrán entregarse en formato digital JPG o impresas en tamaño 15x20 centímetros.

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes contado a partir de mañana, 1 de octubre. Las solicitudes podrán tramitarse telemáticamente a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja, así como de forma presencial en los registros y oficinas de atención previstos en la convocatoria.

Las fotografías serán valoradas atendiendo a su adecuación a la temática del concurso, su valor pedagógico y de concienciación en materia de igualdad de género, así como a su creatividad, estética y calidad.

Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja "busca implicar especialmente a las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad basada en la igualdad y el respeto, utilizando un lenguaje cercano a ellas, como es la imagen, para reflexionar en esta edición sobre una realidad cada vez más presente en su vida cotidiana: la convivencia y la violencia en el entorno digital".