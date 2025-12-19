El Ocisa Haro Voley entrega 101 kilos de comida al Banco de Alimentos - BANCO DE ALIMENTOS

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Club Haro Rioja Voley se solidariza una temporada más con los necesitados y organiza una recogida de alimentos en un partido de la Liga Femenina de Voleibol de Primera División.

En esta ocasión cerca de las fechas navideñas el club jarrero realizó su tradicional recogida en el partido contra el Socuéllamos, celebrado el pasado sábado 13 de diciembre en las instalaciones de El Ferial. Tras el partido, se recogieron un total de 101 kilos de comida para el Banco de Alimentos de La Rioja.

El responsable del área de eventos, Carlos Ferrer, ha agradecido estos alimentos que hemos recibido en el Banco "por parte del Haro Rioja Voley, ya que el mundo del deporte, sigue aportando su ayuda y generosidad para este Banco de Alimentos, lo que es muy agradecido por nuestros beneficiarios, y más en estas fechas tan señaladas en el final del año y cuando llega la Navidad".

Las jugadoras del Ocisa Haro que dirige Esther López no solo colaboraron con la recogida, sino que, además, se hicieron con un valioso triunfo en el partido que disputaron en esta jornada en el frontón de Haro.