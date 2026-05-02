Piden 4 años y 8 meses de prisión para un acusado de robar cuatro veces en tres días en varias viviendas en Logroño

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LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal solicita un total de cuatro años y ocho meses de prisión para una persona, acusada de "un delito de robo continuado con fuerza en las cosas en casa habitada", tras haber entrado a robar hasta cuatro veces en tres días casi consecutivos en varios domicilios en Logroño.

Está previsto que este juicio se celebre este próximo lunes, a partir de las 10,30 horas de la mañana, en la Audiencia Provincial de Logroño.

Como figura en el escrito de la Fiscalía, el acusado J.N.H. cuenta con numerosos antecedentes penales, varios de ellos por robo con fuerza en casa habitada, como en este caso.

Así, se detalla en el texto que "el acusado, entre las 21,30 y las 21,50 horas del 21 de octubre de 2025, tras lograr acceder al patio interior trepando hasta el balcón, situado a unos 4 metros de altura, accedió al interior de un domicilio situado en la calle San Antón de Logroño".

Allí, "sustrajo un bolso con documentación (tarjeta sanitaria, DNI y tarjetas bancarias)", si bien "al ser sorprendido por el morador y huyó de inmediato por la puerta del domicilio, que solo estaba cerrada con el resbalón".

Se añade que "entre las 20,45 y las 20,50 horas del 25 de octubre de 2025, el acusado, a través del interior de un patio y tras franquear una valla/muro de terraza de una altura de 2,20 metros, levantó la persiana motorizada metálica logrando acceder al interior del domicilio sito en Avenida República Argentina de Logroño".

En este caso, "sin lograr su ilícito propósito, al ser sorprendido por el morador y huyendo por los tejados, reuniéndose con otro varón no identificado".

El tercer hecho citado indica que "sobre las 20 y 20,45 horas del 25 de octubre de 2025, el acusado accedió, desde una obra en construcción rodeada con valla perimetral y tras saltar una valla/muro de terraza de más de dos metros, al patio interior de un inmueble".

Desde allí "y a través de una ventana que se encontraba abierta, sita a una altura del suelo de unos 1,75 metros, accedió al interior del domicilio sito calle María Teresa Gil de Gárate de Logroño".

Allí logró sustraer "unas monedas en cuantía no concretada y un juego de llaves propiedad de los inquilinos" -estas últimas, recuperadas posteriormente en el interior de un buzón de dicho inmueble-.

Por último, "entre las 20,30 y las 2,50 horas del 26 de octubre de 2025, el acusado, con idéntica intención de lucro ilícito, se dirigió a un portal sito en la calle Villamediana de Logroño, en el cual hay una ventana con rejas ubicada entre los pisos 1º y 2º, que rompió y quitó, logrando el acceso al patio interior de la manzana del inmueble".

Desde allí, accedió "a un domicilio sito calle del Carmen, donde, tras trepar al balcón de la vivienda a unos 3,93 metros del suelo, violentó la puerta del balcón y logró acceder al interior de la vivienda".

En esta ocasión, tampoco "logró su ilícito propósito, al ser sorprendido por los moradores y huyendo de inmediato del lugar, saltando a la terraza del piso inferior ,donde cayó sobre un mueble ubicado en la terraza del vecino del piso 1º, que rompió en su huida".

El acusado, especifica el escrito, "está diagnosticado de trastorno por dependencia a opiáceos, lo que afecta levemente a sus facultades volitivas en la comisión de los hechos que realiza para tratar de obtener recursos económicos para su consumo tóxico". Desde noviembre de 2025, "el acusado está en situación cautelar de prisión provisional por estos hechos".

Todo ello constituye para la acusación un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada, del que es autor el acusado, en el que concurre la circunstancia atenuante de drogadicción.

Con todo, procede imponerle una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, a lo que se suma, en concepto responsabilidad civil, una indemnización a las víctimas: el valor del bolso sustraído y el importe de renovación de la documentación que se ha tenido que renovar, en el caso de la calle San Antón; y por los desperfectos ocasionados en el mueble de la terraza, en el caso de la vivienda de la calle Carmen.