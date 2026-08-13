La Policía Nacional destaca el comportamiento "ejemplar" de las 14.000 personas que disfrutaron del eclipse en Logroño

Efectivos policiales vigilaron el desarrollo del evento - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha destacado el comportamiento "ejemplar" de las 14.000 personas que acudieron a los diferentes puntos habilitados para contemplar el fenómeno y que reunieron a unas 14.000 personas.

En nota de prensa, ha señalado cómo el dispositivo especial de seguridad permitió que la jornada transcurriera con absoluta normalidad y sin incidentes destacables. "Un dispositivo único, para un día único", ha indicado.

Para garantizar el correcto desarrollo de la jornada, se desplegó el dispositivo especial previsto, compuesto por 9.400 efectivos en toda España. En lo que respecta a Logroño, el dispositivo estuvo compuesto por cuarenta efectivos integrados en la Brigada de Seguridad Ciudadana.

Además, el dispositivo contó con efectivos de paisano desplegados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, así como el apoyo de drones que permitieron el control del espacio aéreo y la supervisión de posibles aglomeraciones desde el aire.

A este refuerzo se sumó un "amplio" número de agentes en base, preparados para intervenir de forma inmediata ante cualquier requerimiento o incidencia que pudiera producirse durante el desarrollo del fenómeno.

A pesar de la elevada afluencia de personas, todo transcurrió con normalidad, tanto durante las horas previas como durante la observación del fenómeno. El eclipse comenzó a las 19:33 horas y alcanzó su máximo a las 20:28 horas, con una fase de totalidad de 1 minuto y 21 segundos.

"La planificación del dispositivo, y, especialmente, la colaboración de los asistentes, permitieron que las concentraciones y la posterior salida de los diferentes puntos de observación se desarrollaran de forma ordenada y sin incidentes reseñables", ha resaltado.

Desde Policía Nacional se ha querido felicitar expresamente a la ciudadanía por su comportamiento "excepcional" durante toda la jornada, que "siguió las indicaciones establecidas y demostraron civismo y responsabilidad en un acontecimiento que generó una importante concentración de público".

"El eclipse dejó una imagen difícil de olvidar, pero también demostró que seguridad, prevención y colaboración ciudadana son la mejor combinación para disfrutar de un acontecimiento multitudinario. El comportamiento ejemplar de los asistentes fue clave para que Logroño viviera una jornada histórica con completa normalidad", ha dicho.