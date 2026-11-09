La Policía Nacional detiene al autor del robo de un bolso con 500 euros en un bar en Logroño

Momento de la detención - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor del robo de un bolso, con quinientos euros en su interior, perteneciente a una trabajadora de un bar de Logroño.

Tal y como ha informado la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, al detenido, un varón, se le acusa de un delito de hurto por haber sustraído el bolso que su dueña había dejado, debidamente guardado, en la trastienda, tal y como hacía habitualmente.

Los hechos tuvieron lugar a mediados del mes de octubre cuando, estando la trabajadora realizando su jornada laboral, una clienta se le acercó para comunicarle que había encontrado en el baño de señoras un bolso de mujer.

La trabajadora acudió al baño y comprobó que el bolso era suyo, algo que le extrañó ya que ella lo había dejado encima de un mueble, tipo taquilla, en la zona de la trastienda a la que sólo tienen acceso los trabajadores del bar.

Una vez puesta la denuncia, los agentes procedieron a visionar las imágenes de las cámaras de grabación y pudieron determinar que el autor de los hechos había sido un varón que, anteriormente, ya había actuado de esta manera en otros locales abiertos al público.

El acusado fue inmediatamente detenido y puesto a disposición judicial, acusado de un delito de hurto. Le constan 28 detenciones previas por hechos similares y varias requisitorias judiciales cesadas.

EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

La Policía ha advertido de que este hecho pone de manifiesto la necesidad de extremar las medidas de seguridad. Por ello, se recomienda mantener cerradas las puertas de almacenes y dependencias privadas, evitar dejar bolsos, carteras u objetos de valor en lugares accesibles y prestar atención a la entrada de personas ajenas al establecimiento.

En ocasiones, ha apuntado, por tratarse del establecimiento al que siempre acudimos, o sitios en los que creemos que nunca puede pasar nada, dejamos nuestros objetos personales a la vista y sin vigilancia (barras de bares, mesas, etcétera).

Sin embargo, ha incidido, es importante mantener especial cuidado, ya que nunca sabemos cuáles son las intenciones de los desconocidos que nos rodean.