Policía Nacional recomienda precaución ante la presencia de bandas organizadas de robos de móviles en San Mateo

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado este viernes sobre la posible presencia de bandas organizadas para robar móviles ante las próximas fiestas de San Mateo en Logroño.

Una situación festiva, apuntan en un comunicado fuentes policiales, "que supone un incremento considerable de personas que acudirán a la capital riojana para disfrutar de estos días festivos lo que conlleva también una mayor facilidad para que actúen algunos delincuentes".

Así, se indica que "en actos multitudinarios, por la relajación y la despreocupación de los efectos personales, los vecinos son más propensos a ser víctima de hurtos o robos, ya que esos momentos de distracción son aprovechados por los ladrones para sustraer teléfonos móviles, además de monederos y carteras".

Por ello, hay una serie de recomendaciones que "es conveniente tener en cuenta para que la alegría de las fiestas no se torne en disgusto". Para empezar, "guardar el teléfono en un lugar que no se pueda sustraer rápidamente, no llevar el móvil en el bolsillo trasero del pantalón, un gesto muy habitual que se lo pone muy fácil a los ladrones capaces de sustraer el dispositivo en segundos".

No llevar el móvil "en mochilas o bolsos que no se mantenga a la vista, ya que pueden desaparecer con todo su contenido". Cuando hay mucha gente "lo primero que se debe hacer es no llevar la mochila o el bolso a la espalda porque así es más difícil darse cuenta de cuándo nos roban las pertenencias".

Del mismo modo, se recomienda repartir los objetos de valor (móvil, llaves, cartera...) en varios bolsillos y prendas y no llevarlos todos juntos. Cuando se esté tomando algo, no dejar el teléfono en la mesa del establecimiento "lo que hace más fácil el trabajo de los cacos"; anotar y guarda el IMEI del dispositivo, ya que este número es necesario para denunciar el robo e inhabilitar el terminal, de forma que no sea posible su reventa". Se puede obtener marcando *#06# en el teléfono.

Bloquear la pantalla con las posibilidades que ofrezca el terminal, de manera que, si lo roban, no podrán utilizarlo, aunque esté encendido. Mantener las copias de seguridad actualizadas, porque "perder el smartphone es una gran faena, pero quizás es peor perder los contactos, fotos, vídeos". Con los dispositivos Android se puede hacer a través de tu cuenta de Google. Con un iPhone, se puede utilizar iCloud.

Instalar una aplicación para localizarlo en caso de extravío. En teléfonos Android se debe activar la opción de "Encontrar mi dispositivo" y en teléfonos iPhone "Buscar mi dispositivo". Con estas opciones activadas, se puede buscar el terminal si se ha perdido tanto desde otro teléfono como desde un ordenador personal.

Si a pesar de todas las precauciones, roban el móvil, llamar al operador para que bloquee la tarjeta SIM, denunciar la sustracción en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja de la calle Serradero en Logroño y cambiar todas las contraseñas, además de avisar del robo a familiares y amigos.

APP ALERTCOPS.

Los usuarios de dispositivos móviles pueden descargarse la aplicación digital, gratuita Alertcops, aplicación del Misterio del Interior.

Mediante esta herramienta, cualquier persona, víctima o testigo, puede enviar alertas de seguridad geolocalizadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de forma rápida y sencilla, en caso de ser objeto de hurto, robo, agresión sexual o cualquier otro ilícito.

Además la nueva versión de la aplicación (APP) AlertCops, permite por primera vez a los ciudadanos enviar fotos y vídeos en directo de situaciones comprometidas, por lo que cualquier persona víctima o testigo de un hurto en estas Fiestas Mateas puede enviar cualquier fotos y videos, relacionada con diferentes hechos delictivos.

La aplicación está disponible en 7 idiomas (español, euskera, inglés, francés, italiano, alemán y ruso) y cuenta con traducción instantánea de un chat en tiempo real en hasta 100 lenguas por lo que cualquier persona puede tener acceso.