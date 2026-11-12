El PP afirma que "salimos a ganar" porque España y La Rioja "necesita un cambio que es necesario"

La candidata número uno al Congreso por el PP de La Rioja Cuca Gamarra, en e acto de apertura de campaña electoral- EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del PP de La Rioja al Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha afirmado que esta "no es una campaña mas" es la "más trascendental desde la Transición", y por ello "salimos a ganar, porque España no aguanta más, y La Rioja no aguanta más", por lo que "el cambio es necesario".

"Vamos a ser protagonistas del cambio, donde vamos a elegir entre la negligencia de Sánchez y la buena gestión de Núñez Feijóo, y vamos a elegir entre la corrupción del sanchismo y la honradez de Núñez Feijóo", ha añadido.

Gamarra ha intervenido en la apertura de la campaña electoral del 29 de noviembre -en la que concurren con el lema 'El cambio es necesario'-, en un acto en el Centro de la Cultura del Rioja, arropada por el resto de la candidatura popular, y acompañada de militantes y simpatizantes del PP de La Rioja.

En este punto ha recordado que "solo en el día de hoy la UCO ha ido al Tribunal de Cuentas por la financiación del Partido Socialista, y la Fiscalía Europea ha pedido los contratos de las pulseras que protegen a las mujeres, y la Audiencia Nacional ha mandado a la UCO", así como, ha destacado, la Audiencia Nacional "también imputa al delegado del Gobierno en Ceuta".

Gamarra ha señalado que "esto en un día en el sanchismo" y "es lo que va a cambiar". "Mientras nosotros nos dedicamos a pagar muchos impuestos, éstos se destinan a trenes que no funcionan, a viviendas que no existen, a cestas de la compra que no se pueden pagar, a apagones, y por ello le vamos a dar la vuelta a esto".

"Esto lo va a hacer el Partido Popular como lo hemos hecho siempre, y vamos a recuperar la confianza en nosotros mismos", ha indicado la cabeza de lista de los populares al Congreso, que ha apuntado que "vamos a recuperar el orgullo de nuestra tierra de ser protagonistas del gran proyecto colectivo que es España".

"Queremos ofrecerles a los riojanos la reconstrucción nacional y que ellos sean protagonistas en primera línea", ha manifestado Gamarra que por ello les ha pedido el voto para su formación de cara a tener "infraestructuras de calidad y bien mantenidas", además de hacer que "se construya vivienda, y bajar los impuestos". También, ha abogado porque "los mayores vean revalorizadas sus pensiones y garantizadas en el futuro hacia los jóvenes, para tener calles y barrios seguros, para tener una inmigración regular, ordenada y vinculada al empleo, para que haya más médicos, porque faltan médicos y así acabaríamos con las listas de espera".

En definitiva, ha apuntado Gamarra "esta es la campaña en la que terminamos con la decadencia y abrimos la puerta de esperanza hacia un nuevo proyecto de todos, de ahí que haya insistido en que "es el momento del cambio necesario, en el que los riojanos vamos a ser protagonistas". "Es el momento de sacar al sanchismo de las instituciones", ha concluido la cabeza de lista del PP a la Cámara Baja.

"ESPAÑA NECESITA UN GOBIERNO QUE ESTÉ A LA ALTURA"

A continuación, ha intervenido el presidente del PP riojano, Gonzalo Capellán, que ha asegurado que "España es un gran país, del que estamos orgullosos todos los españoles y como no los riojanos", al tiempo que ha señalado que "España no tiene un gobierno a la altura de la que se merecen los españoles y riojanos", por lo que "hace falta en España otro gobierno que este a la altura de este gran país".

Ello, ha afirmado el también presidente del Gobierno riojano que "es una evidencia en ocho años de carencia de gestión y de incapacidad para hacer de España y los españoles lo que nos merecemos como país". "España necesita un cambio y es un sentir que cuando uno va a la calle cuando recorre cada uno de los pueblos de La Rioja, te lo dicen todos por la calle".

El país necesita una "mayoría social" y "ante la alternativa de cambio está el PP, que es una alternativa de futuro para España", por lo que ha reclamado que "llenemos las urnas de votos para el cambio de Gobierno de España".

Capellán ha indicado que el 29 de noviembre también esté en juego el futuro de La Rioja, una tierra que "va a contribuir como siempre desde la lealtad institucional para construir un futuro mejor para España". "La Rioja necesita ser escuchada, necesita ser atendida, necesita ser apoyada", ha manifestado antes de concluir que la región "necesita un presidente del gobierno de España, como Alberto Núñez dijo, que nos atiende, nos ayude y apoye", sin olvidar pedir el apoyo para una candidatura "llena de experiencia en la gestión", para la que espera una victoria "contundente".